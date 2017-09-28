醫訊》微導管動脈取栓術 學會推18萬獎金訓練制

微導管動脈取栓術，治療腦中風，台灣腦中風學會推18萬獎金訓練制，以培養更多人才使用。（圖彰濱秀傳醫院提供）

2017-09-28 11:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕因腦中風而造成生活失能，是台灣成人殘障的首要主因；新式的微導管動脈取栓手術，及時打通病人的血管，可大幅降低病人被救活後，出現癱瘓、行動不便而無法工作的中風後遺症，為了鼓勵年輕醫師學習新技術，台灣腦中風學會雙管齊下，推出獎勵金制度，並向衛生福利部中央健康保健署（簡稱健保署），爭取比照心臟血管手術的給付標準，希望未來各大醫院急診處，都有會微導管動脈取栓術的醫師資源，能夠儘快做出正確診斷，搶在黃金治療6小時間內施行手術治療。

台灣腦中風學會理事長葉守正說，國內臨床經驗，腦中風病患常發生在50到60歲間年齡層，這些人需照顧爸媽、自己和妻兒，往往是家裡的經濟支柱，一旦被腦中風找上門，即使人被救活，卻因腦中風後遺症需復健或只能躺在床上，無法重返職場打拚，反而衍生另一種社會問題。

葉守正表示，相反的，如果救活的病人能復原到與發病前健康活躍，能夠健康重返職場打拚，對醫療資源而言就是「救1人救3代」，實質意義相當重要。

國內目前醫療資源，會微導管動脈取栓手術的醫師不到50人，台灣腦中風學會推估，若想推展這項緊急醫療到全國，尚欠缺200到300位經過完整訓練的醫師人才。

葉守正指出，腦部血管多又複雜，新式的微導管動脈取栓手術，需要技術很成熟且經驗豐富，避開出血風險，減少醫療糾紛，學會希望國內腦神經內、外科醫師都會這項手術，經由募款與爭取健保資源，努力結合官方和民間資源，提高年輕醫師的學習動機和誘因。

學會推出18萬元獎勵金的訓練制度，獎助期間9個月、每月2萬元獎助金額，鼓勵醫師於學會認證許可的訓練師資和地點，接受訓練，在訓練期間完成學會規定的訓練項目，取得急性缺血性中風的動脈取栓證書。

另一方面，葉守正表示，健保署對腦中風血管的健保給付點數，僅心臟血管手術的10分之1，兩者相差懸殊，學會爭取至少需比照心臟給付標準，換言之，心臟給付點數若是7萬5000點，腦血管給付點數也應 至少是7萬5000點，而非目前7500點，調整健保給付的點數，學會希望今年年底前，能夠獲得健保署允諾與支持。