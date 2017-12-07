醫病》孕婦罹患心內膜炎 孕程手術置換二尖瓣膜

2017-12-07 13:31

〔記者張軒哲／台中報導〕孕婦感冒要提防心內膜炎！29歲鍾姓婦女，去年懷孕5週時，頻繁咳嗽，她認為是感冒又因懷孕導致，但狂咳一個月後才到童綜合醫院看診，確診罹患心內膜炎，即細菌侵入到左邊心臟二尖瓣膜造成感染。因鍾女希望保住孩子，在懷孕18週時進行二尖瓣膜置換手術，手術順利完成，胎兒之後順利生產，男嬰剛過周歲生日，全家感謝醫護的治療。

許多孕婦礙於懷孕期間不宜進出醫院，小病常隱忍不就醫，鍾婦去年孕期感冒拖了一個月才就醫，確診心內膜炎，童綜合心臟外科醫師魏崢指出，鍾婦想保住胎兒，先施打了2週左右抗生素，但因瓣膜缺損嚴重，建議進行二尖瓣膜置換手術，在心臟外科團隊努力下，歷經5個多小時，手術順利完成，且胎兒也無恙，術後住院2週即出院返家休養，於37週時剖腹生下2612公克的健康小男嬰。

魏崢表示，孕婦抵抗力較弱，可能因感冒後導致細菌通過血液進入到心臟，感染心瓣膜，造成細菌在瓣膜上生長，造成心瓣膜及心臟的損壞，且菌塊會不斷長大變成所謂的「贅生物」，而這個贅生物可能會脫落造成血管栓塞或心臟衰竭。

魏崢指出，心內膜炎致死率高，一般人已經非常危險，孕婦風險更高，但因基於母親與孩子生命延續，審慎評估後決定施以二尖瓣膜置換手術。懷孕施行開心手術的個案很少見，主要須注意2個風險，一是容易因血液稀釋而造成荷爾蒙不平衡，導致子宮收縮而流產，二是手術期間維持胎兒在母體內有足夠的循環。提醒孕婦抵抗力較弱，感冒若不適要儘快就醫