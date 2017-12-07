醫病》孕婦罹患心內膜炎 孕程手術置換二尖瓣膜

2017-12-07 13:31

〔記者張軒哲／台中報導〕孕婦感冒要提防心內膜炎！29歲鍾姓婦女，去年懷孕5週時，頻繁咳嗽，她認為是感冒又因懷孕導致，但狂咳一個月後才到童綜合醫院看診，確診罹患心內膜炎，即細菌侵入到左邊心臟二尖瓣膜造成感染。因鍾女希望保住孩子，在懷孕18週時進行二尖瓣膜置換手術，手術順利完成，胎兒之後順利生產，男嬰剛過周歲生日，全家感謝醫護的治療。

許多孕婦礙於懷孕期間不宜進出醫院，小病常隱忍不就醫，鍾婦去年孕期感冒拖了一個月才就醫，確診心內膜炎，童綜合心臟外科醫師魏崢指出，鍾婦想保住胎兒，先施打了2週左右抗生素，但因瓣膜缺損嚴重，建議進行二尖瓣膜置換手術，在心臟外科團隊努力下，歷經5個多小時，手術順利完成，且胎兒也無恙，術後住院2週即出院返家休養，於37週時剖腹生下2612公克的健康小男嬰。

魏崢表示，孕婦抵抗力較弱，可能因感冒後導致細菌通過血液進入到心臟，感染心瓣膜，造成細菌在瓣膜上生長，造成心瓣膜及心臟的損壞，且菌塊會不斷長大變成所謂的「贅生物」，而這個贅生物可能會脫落造成血管栓塞或心臟衰竭。

魏崢指出，心內膜炎致死率高，一般人已經非常危險，孕婦風險更高，但因基於母親與孩子生命延續，審慎評估後決定施以二尖瓣膜置換手術。懷孕施行開心手術的個案很少見，主要須注意2個風險，一是容易因血液稀釋而造成荷爾蒙不平衡，導致子宮收縮而流產，二是手術期間維持胎兒在母體內有足夠的循環。提醒孕婦抵抗力較弱，感冒若不適要儘快就醫

  • 魏崢醫師與鍾婦母子合照。（記者張軒哲攝）

    魏崢醫師與鍾婦母子合照。（記者張軒哲攝）

  • 心臟超音波檢查圖的箭頭所指即為左邊心臟二尖瓣膜感染導致血液逆流（藍色為心臟,紅色為逆流回的血液） 。（記者張軒哲翻攝）

    心臟超音波檢查圖的箭頭所指即為左邊心臟二尖瓣膜感染導致血液逆流（藍色為心臟,紅色為逆流回的血液） 。（記者張軒哲翻攝）

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