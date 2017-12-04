醫病》空污嚴重 眼科醫師：乾眼症患者求診增3成

台南市立安南醫院眼科醫師薛維禎（左）表示，近來台灣空污嚴重，乾眼症患者到該院求診人數約增加三成。（記者王俊忠翻攝）

2017-12-04 10:58

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣地區連日來空氣品質指標達紅害等級，其中台南站空氣品質指標顯示PM2.5汙染最嚴重，代表對所有族群不健康，除了過敏族群不適外，眼科門診也有不少乾眼症患者就醫，台南市立安南醫院眼科醫師薛維禎指出，近來乾眼患者到院求診約增加3成。

薛醫師表示，實驗證實空氣中懸浮微粒對於乾眼患者傷害更甚，呼籲民眾留心環保機關發佈的空污指標，在「不健康」指標發佈時減少戶外活動時間，必要時配戴護目鏡與口罩防護，減輕空汙對健康傷害，可多攝取維他命A、C、E及深綠色蔬菜與魚油（非魚肝油）。

薛維禎說，乾眼症是多因子的發炎性眼病，可能和本身體質-如修格蓮氏症、高齡、腦血管病變、眼周嚴重發炎或外傷，或是營養缺乏、配戴隱形眼鏡、工作場合風大且乾與高溫或生活環境中的懸浮微粒如PM2.5影響，所以乾眼症算是眼疾中常見、卻又難以完全根治的毛病。

這惱人眼病在每個人身上出現症狀不一而足，可能有視力模糊、乾澀異物感、眼睛紅或容易出現血輪眼、癢、熱、漲、痛、視覺疲勞，或是整個情緒不佳，影響到工作表現與心情。薛醫師指出，動物實驗證實懸浮微粒對眼睛表面的確具有顯著發炎刺激與產生或加重乾眼症病情；對一般民眾來說要小心對眼睛的影響，在空污嚴重或發佈空污警報時儘量避免戶外活動，有明顯眼部不適時，應優先尋求眼科醫師診治。