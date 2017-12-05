醫病》菸酒檳榔呷逾40年 阿伯雙癌併發

2017-12-05 17:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕64歲的黃阿伯嗜菸酒檳榔逾40年，今年9月覺得吞口水卡卡，被妻子催促就醫發現雙癌併發，罹患扁桃腺癌及食道癌，幸好早期發現，分別以內視鏡黏膜下剝離術切除食道腫瘤，幸運保住食道，扁桃腺癌正在放化療，已幾乎消失。醫生提醒，菸酒檳榔讓口腔、咽喉到食道都高度曝露於致癌風險。

黃阿伯原本開砂石車，天天抽2包菸、嚼50顆檳榔又愛喝酒，10年前改務農種田，仍不改菸酒檳榔的習慣，因吞口水卡卡就醫，發現罹患扁桃腺癌第2期，腫瘤有2.2公分大，由於扁桃腺癌有10％到20％合併早期頭頸癌，進一步檢查後，在食道中段發現有顆2.5公分腫瘤，證實罹患食道癌第1期。

中山附醫肝膽腸胃科醫師張明輝指出，食道癌治療為手術切除腫瘤、食道並重建，以往早期發現也以開刀切除為主，但黃阿伯癌腫瘤侷限在黏膜且無淋巴轉移，經評估進行內視鏡黏膜下剝離術，由口置入內視鏡，以電刀切除食道腫瘤，3天後出院。

術後黃阿伯也進行35次放療和7次化療治療扁桃腺癌，目前治療進入尾聲，腫瘤也幾乎看不到，他今天分享經驗時說，自己嚇得已經戒掉菸酒檳榔，也奉勸民眾都不要嘗試。

張明輝說，食道癌是男性10大癌症第5名，而菸酒檳榔是高風險因子，早期無症狀，等到吞嚥卡卡、出血就醫大多是晚期，平均5年存活率僅2成，而第一期治療存活率可達9成。

中山附醫耳鼻喉科主任蘇茂昌說，抽菸、喝酒和嚼檳榔等行為，導致從口腔、舌頭、兩頰到喉嚨、食道都曝露於致癌物質，是口腔癌、咽喉癌和食道癌的高風險因子，曾有患都四癌併發，罹患扁桃腺、齒緣、下咽和食道癌，而扁桃腺癌整體5年存活率約5成。

張明輝指出，目前內視黏膜下剝離手術可應用在早期消化道癌症，如早期食道、胃、大腸癌及其癌前瘜肉、黏膜下腫瘤等，能完整切除腫瘤，也能保留器官，但需自費。

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