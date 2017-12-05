醫病》腿癢如大批螞蟻爬 原來是「不寧腿症候群」作祟

2017-12-05 17:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名女研究生，3年來雙腳常感覺有大批螞蟻在上面爬，除了奇癢無比還會有刺痛感，不但晚上睡不好，也影響論文進度，就醫檢查才發現，因子宮肌瘤出血而缺鐵，罹患「不寧腿症候群」，經3個月藥物治療補充鐵離子後，終於恢復正常，安心寫論文，醫師提醒，此症狀非不治之症，但若長時間不治療，將影響生活品質。

亞大醫院神經內科主治醫師楊依倩今天表示，這名24歲邱姓女研究生，到院時表示，近3年來常感到雙腿疼痛，尤其是每天傍晚時，雙腿就奇癢無比，好像有大批螞蟻在上面爬，不舒服的狀況並持續到晚上睡覺，因睡不安穩精神不濟，無法靜下心來寫論文，擔心因此畢不了業。

楊依倩表示，因患者表示無家族史也沒有濫用藥物，檢查後發現鐵離子濃度偏低，並有貧血症狀，因患者透露每次月經時血量都很大，經轉往婦科進行超音波檢查，果然發現有一顆約5公分大的子宮肌瘤，研判因此出血，確診為「不寧腿症候群」，經藥物治療子宮肌瘤，並補充鐵離子3個月後，症狀大幅改善，睡眠品質也變好。

楊依倩表示，此症狀盛行率約8％至10％，好發族群為女性和老人，大多與缺鐵有關，包括懷孕、抗憂鬱藥物、缺鐵性貧血、尿毒症、糖尿病周邊神經病變、甲狀腺低下、葉酸缺乏或慢性消化道出血，都可能是發病原因，經補充鐵劑、左旋多巴胺，或多巴胺促進劑及嗎啡，症狀多可在3個月內緩解。

醫師提醒，不寧腿症候群並非不治之症，但若長時間不治療，恐影響生活品質，且長期缺鐵，恐引發慢性病，呼籲民眾有類似症狀要儘快就醫。