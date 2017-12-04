醫病》素食者服中藥 美女醫師解析疑慮…

鄒曉玲認為只要做好溝通，素食者也能獲得很好的中醫治療。（記者吳俊鋒攝）

2017-12-04 10:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內素食人口逐漸增加，在接受中醫治療時，也衍生出是否可以服用中藥的疑慮，奇美醫學中心中醫部主治醫師鄒曉玲表示，中藥材的來源，主要以植物性居多，動物性的比例不大，有些動物性甚至能以植物性替代，就診期間，做好醫病溝通最重要。

奇美醫學中心藥劑部中藥局組長黃宗賢則指出，一般的素食者，還有分全素、半素、蛋素、奶素、植物五辛素…等，院方為了服務所有素食民眾，來就診時，會在其病歷上作註記。

當回診時，會配合提醒醫生詢問病人，是否要避開動物性藥材，同時中藥局也有提供相關的諮詢服務，讓素食者也能獲得適當的中醫藥物治療。

目前常見的動物性中藥材，包含龍骨、牡蠣、蟬蛻、龜板、鱉甲、阿膠、鹿茸、地龍、海螵蛸、桑螵蛸、膽南星、地鱉蟲、冬蟲夏草…等，五辛素中藥材則有韮菜、韮白、蔥、蒜、薑…等。

而動物性中藥方劑，有溫經湯、炙甘草湯、補陽還五湯、柴胡龍牡湯、身痛逐瘀湯、少腹逐瘀湯，以及安中散、桑螵蛸散、清燥救肺散、金鎖固精丸、龜鹿二仙膠…等。

至於容易被誤認為動物性產品的植物性中藥，則有桑寄生、白頭翁、雞血藤、肉蓯蓉、淫羊藿、蛇床子、貝母、狗脊、豬苓、肉桂、牛膝…等。

鄒曉玲說，其實有些動物性藥材，可以被植物性藥材所代替，以阿膠用於補血、止血時，可用當歸、茜草或仙鶴草來代替；龍骨與牡蠣用於治療高血壓時，可用天麻、鉤藤來取代；龜鹿二仙膠用於改善更年期婦女症狀時，可以八味地黃丸或杞菊地黃丸代替。

從小吃素的過敏性鼻炎病人，殭蠶、蟬蛻等祛風辛散的動物藥材，則可以改用桑葉、薄荷等植物類藥材來取代部分功效。

鄒曉玲也提到，每味藥材仍有其個別的特殊性，替代的植物藥材有時無法完全發揮動物藥材的療效，因此醫師、病人之間必須建立良好的溝通與共識。