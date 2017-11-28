醫病》15歲國中生頭痛2週 惡性生殖細胞瘤作祟

2017-11-28 17:10

〔記者陳建志／台中報導〕南投1名15歲的國中生，日前突然莫名頭痛長達兩週，不但半夜常痛醒，還出現噁心、想吐症狀，就醫後，醫生發現和一般兒少頭痛不同，立即安排核磁共振檢查，赫然在顱內發現1顆約2公分的腫瘤，確診為惡性生殖細胞瘤合併輕微水腦，經放射治療1個月後順利康復，已經重新返校念書。

亞大醫院兒童血液腫瘤科主治醫師翁德甫今天表示，這名國中生到院時表示，頭痛已經兩週，甚至晚上睡覺時還會痛醒，因兒童、青少年頭痛，大多因感冒發燒、鼻竇炎引起，少數則是緊張性頭痛或偏頭痛，且大部分頭痛在睡覺休息後多會緩解，患者「睡覺會痛醒」是一大警訊，決定安排進行頭部核磁共振檢查。

翁德甫說，檢查後果然在顱內發現1顆約2公分的腦瘤，且因腫瘤阻礙大腦排水孔引起輕微水腦，才會造成他出現頭痛情況，經腦脊髓液檢查後，確診為惡性生殖細胞瘤，因腫瘤小且位置手術不易，決定採取放射治療，經1個月治療後腫瘤消失不再頭痛，已經返校念書恢復正常生活。

他表示，顱內生殖細胞瘤約占兒童腦瘤的1％至3％。好發年齡為10到21歲，強調一般生殖細胞會在胚胎發育期降至骨盆腔或陰囊，進而形成卵巢或睪丸，部分突變生殖細胞會經過身體中線，跑到中樞神經系統而形成腫瘤。

翁德甫指出，此類患者初期大多沒有症狀，直到腫瘤變大阻塞排水孔造成腦壓升高，會出現頭痛、噁心、嘔吐、吃不下的症狀，因感覺起來和感冒、腸胃不適類似，一開始常會找不到原因。

翁德甫提醒，顱內生殖細胞瘤早期發現治癒率極高，可避免太晚發現腫瘤變大，需接受侵入性治療的風險，提醒民眾，若家中兒童、青少年出現持續1週以上的晨間頭痛，並伴隨噁心、嘔吐等症狀，應趕快就醫檢查、積極治療。