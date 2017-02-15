擴大防護網 奇美醫院走入社區照護獨老
2017-02-15 15:01
獨老久病厭世或猝死家中無人聞問，時有所聞，佳里奇美醫院走入社區提供完整照護需求，成效良好，未來計畫擴大照護防護網。（記者王涵平攝）
［記者王涵平／台南報導］獨老久病厭世或猝死家中無人聞問，時有所聞，佳里奇美醫院走入社區提供完整照護需求，成效良好，未來計畫擴大照護防護網。
佳里奇美醫院團隊進入學甲頂洲社區，結合神經內科、護理師、藥師、營養師、復健治療師以及社工師組成的醫療團隊，在頂洲發展協會理事長郭林綉枝以及熱心志工陳清宏的協助下，前往8位獨居、有健康照護需求的長輩家中提供完整的到宅健康問題評估與照護。
醫療團領隊佳里奇美醫院神經內科主治醫師陳南丞表示，服務的對象大都是超過80歲，兒女都在外地、有慢性疾病的長者，生活照顧的問題，幸好有社區發展協會的工作人員與志工協助；但是就醫不便的現況，讓老人家普遍對身體的病痛無法順利接受治療而感到無奈。
佳里奇美醫院護理部護理長沈水雲、副護理長曾雅鈴評估個案的整體照護需求，營養師李宜樺提供飲食準備與營養指導、藥師黃曉鳳進行用藥整合建議、物理治療師李林富提供實用的居家簡易復健技巧、社工師林佳琪、出院準備服務護理師林淑甄協助連結照護資源與就醫協助。
阿嬤曾懷玉有高血壓病史，接受用藥治療，因為右肩肌肉受損，導致日常生活不便，經由團隊評估居家環境，指導使用助行器、安裝扶手以維護安全，復健治療師提供彈力帶，教會阿嬤做簡易復健活動，阿嬤很開心的說：以後就不會擔心自己漸漸不能活動，會「無路用」了。
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