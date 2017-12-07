醫訊》結石患者福音 金門醫院新型體外震波碎石機啟用

金門醫院泌尿科主任翁文慶（立者）說明體外震波碎石機採用電磁式原理產生震波。（記者吳正庭攝）

2017-12-07 21:57

〔記者吳正庭／金門報導〕衛生福利部金門醫院今天為體外震波碎石中心舉行啟用儀式，不僅幫助輸尿管結石患者免於「趴療」之苦，過去如鞭炮般吵雜的機器聲響走入歷史，預估可讓原來需轉診赴台治療的尿路結石患者減少8成以上，為金門醫療在地化往前再邁出一步。

金門醫院原使用的碎石機老舊、治療效果不佳，地區尿路結石病患常需轉診至台灣接受體外震波碎石治療，交通往返多所不便。院長屠乃方向參加啟用儀式的金門縣長陳福海表示，感謝金門縣政府醫療照護發展基金挹注1000萬元，協助購買美國最新型的震波碎石系統。

金門醫院泌尿科主任翁文慶說，該系統特色是以新型「電磁式」原理產生震波，以獨家的高壓產生器產生更穩定的傳遞震波能量，音量極低，達到最佳碎石效果，與過去會發生鞭炮般聲響的「電擊棒式」碎石法不同。

翁文慶說，新的體外震波碎石機，旋轉式震波頭讓病患皆能以仰躺方式治療，無須像過去尿路結石患者需「趴臥」姿勢治療，可提升治療時的舒適度；加上超高解析度的影像系統，讓結石定位更精確，有效提高治療成功率。

翁文慶指出，金門屬炎熱的副熱帶氣候，不少居民長期流汗多、飲水少，為尿路結石的好發地區。體外震波碎石的優點是簡單、低風險、治療時間短、恢復快、效果好，病患不須住院、不須麻醉、不須開刀，能安全且有效地以體外震波能量擊碎80％位於腎臟或輸尿管的結石，是尿路結石患者重要的治療利器。

翁文慶說，金門尿路結石患者約6000人，平均每月有20到30個手術案例；有了新型碎石機，預估輕症後送每月可以減少8成以上。