醫病》察覺腦中風掌握4原則 降低失能、死亡風險

2017-10-24 19:27

〔記者林惠琴／台北報導〕天氣逐漸轉涼、早晚溫差大，腦中風發生機會也增加，台灣腦中風學會、台灣神經學學會、台灣腦中風關懷協會、台灣腦中風病友協會推出察覺腦中風徵兆口訣，要民眾掌握「臨『微』不亂」的原則，以把握黃金3小時送醫，降低失能與死亡風險！

台灣神經學學會理事長、台北榮總神經醫學中心主任王署君表示，腦中風主因為腦部血流受阻，造成神經性缺損或腦部缺氧、缺血，引發暫時性或永久性腦功能異常，可分為缺血性、出血性；臨床研究發現，高達8成患者均屬缺血性腦中風。

台灣腦中風病友協會理事長、雙和醫院研究副院長暨神經科主任胡朝榮指出，國家神經疾病及腦中風協會研究顯示，缺血性腦中風患者若在發病3小時內送醫治療，可增加康復機會或僅受輕微失能影響。

不過，民眾多未能在腦中風發生3小時內送醫治療，主要是因為無法立即判斷腦中風徵兆。台灣腦中風學會暨台灣腦中風關懷協會理事長、台中澄清醫院神經內科主任葉守正說，腦中風的徵兆經常被誤以為只是一時勞累、身體不適，休息一下就好了，因此忽略、錯過救援時間。

台灣腦中風學會、台灣神經學學會、台灣腦中風關懷協會、台灣腦中風病友協會推出察覺腦中風徵兆口訣，要民眾掌握「臨『微』不亂」的原則，包含「臨」時手腳軟，請患者雙手平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來或無法舉起；「微」笑也困難，患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊臉部表情是否對稱；講話「不」清楚，請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整；別「亂」快送醫：當出現上述任一症狀，要明確記下發作時間，立刻撥打119送醫急救。