奧客吵架怒摔440顆雞蛋 甩下千元大鈔就走人

2017-12-08 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕夫妻吵架卻將超市架上的數百顆雞蛋全砸了？一名在宜蘭的某間生鮮超市的民眾指控，近日有對夫妻到店內購物時突然吵起來，丈夫竟怒摔架上販售的400多顆雞蛋，雖然妻子事後掏錢買單，但店員清了快兩小時才將走道清乾淨。

蛋液多到可以滑行 店員崩潰：清2小時

在宜蘭一間生鮮超市上大夜班的網友在「爆廢公社」PO文表示，日前一對男女在凌晨到店內購物，期間男子突然爆氣將超市內的盒裝洗選蛋打翻拿起來摔，之後還一臉事不關己的樣子、把幾張千元大鈔扔在一旁走道後就走了，女子則是一臉無奈的把鈔票撿起來走過來跟他說「可以幫我算一下破幾盒嗎？我買走」。

之後該名女子與店員一起收拾現場殘局，PO文網友質疑，雖然兩人衝突不關他的事，但他在這上班，「清潔工作他媽的是我的事啊！」據其指出，走道上布滿440顆無辜爆裂的蛋白與蛋黃，「蛋液多到都可以躺在上面滑行了」，讓他清了快2個小時才清乾淨。

網友在PO文中也提到，「不管你們夫妻是發生什麼事情，在外面有必要這樣嗎？你一氣之下的舉動，你老婆要幫你收拾殘局，無辜的員工也要幫你收拾殘局，無辜的雞蛋就這樣爆了，你知道有多少人沒東西吃啊！？」

其他網友看到PO文後紛紛表示，「喵的，這不是買不買的問題，算砸店了耶」、「這EQ爛到可以，他應該要跟母雞道歉」、「雞蛋是無辜的」、「討厭男人生氣就摔東西」、「浪費食物」。PO文網友之後也補充，雖然客人有把毀損物品結帳買單，但是是在結帳之前毀損公司財產，因此店長將在上班後觀看監視器，決定是否報案。