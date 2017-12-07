10分鐘未出站開罰新制惹議 台鐵新方案下午出爐

台鐵擬規定旅客到站後10分鐘內須出站，否則將開罰，此作法引發外界批評，台鐵今天將開會討論新方案，結果預計下午出爐。（資料照）

2017-12-07 14:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年起，台鐵將推出全新「交通部台灣鐵路管理局旅客運送契約」，原定擬規定旅客到站後10分鐘內應出站，若無正當理由，台鐵可加收起碼里程票價15元，昨日立法院交通委員會質詢時，多名立委認為10分鐘並不合理，交通部長賀陳旦也說，這樣做確實有點太嚴格，台鐵局今日著手檢討，初步傾向暫緩實施該規定，預計下午就會定案。

台鐵旅客運送契約是整合車站旅運服務規約、鐵路運送規則規定，對於訂定10分鐘的規定，台鐵局表示，主要是原先鐵路運送規則中，有規定鐵路機構得規定車票經查驗後旅客於車站、列車的合理停留時限；逾時限而無正當理由者，可按最高等級列車或車廂種類，補收合理乘車區間票價。合理停留時間及逾時補收票價計算方式，應納入旅客運送契約規定中。

台鐵傳出明年元旦要求旅客到站需在10分鐘內出站，引發外界批評，多位立委要求檢討，目前台鐵傾向先暫緩實施到站後10分鐘內需出站規定，後續將再檢討，朝向延長該時限，或只限定末班車需特定時間內出站等方向，找出較合理方式。