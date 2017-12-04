蘇花通車後車流湧現 車龍現仍綿延超過6公里

台9線114公里處坍方點前車輛大排長龍（記者張議晨翻攝）

2017-12-04 13:46

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台9線蘇花公路114.37K（九宮里路段）坍方處，今上午7時完成搶修恢復通車，昨晚停留在東澳端的車流今開始湧入蘇花公路，車輛走走停停，車陣從坍方處綿延超過4公里，蘇澳端車流則從坍方處延伸6公里。公路單位表示，今起該路段展開復建工程，每兩小時開放10分鐘通行，晚間6時再採夜間預警性封閉，到隔日上午7時，直到完工為止。

台9線蘇花公路114.37K（九宮里路段）受豪雨影響，昨下午5時許，出現第二次土石坍方，阻斷雙向道路，公路總局考量行車安全，昨晚5時50分起實施封路，直到今早天候放晴，投入機具搶修，終於在上午7時恢復通車。

不過，因今上午蘇花公路仍有零星降雨，坍方處採戒護通行，若遇落石，則封閉車道，直到清理完畢才開放通行，由於需一邊施工、一邊放行車輛，因此從今早通車後，車流仍未疏導完畢，工程人員形容現況是「且戰且走」，希望用路人體諒。

四工處南澳工務段表示，因坍方處須進行刷坡搶修，該路段今起至22日（含假日）每日上午7至8時開放通行，8時起開始管制，每兩小時開放1次（每逢10：00、12：00、14：00及16：00），以車陣清空為原則放行。