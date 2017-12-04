2017高雄設計節 強調長者也能做夢、樂活

2017-12-04 12:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕在高齡社會趨勢下，可以用什麼樣的生活態度面對「老」？即將在12月23日於駁二藝術特區登場的2017高雄設計節，提出「老+活 Live It Up」主題展，以長輩為主角，運用照片、插畫及影音等設計，傳達樂觀正向的老年生活，強調高齡長輩也能勇敢做夢、快樂生活。

高市文化局長尹立表示，2017高雄設計節從貼近城市的日常議題出發，以「Yes, We Are Open! 設計開放中」為題，與政府局處、在地企業及地方農作等單位共同合作，讓設計提案真正落實於生活場域。

其中「Issue Is Open 開放設計展」的為市政設計單元，除邀請設計師與社會局翻轉高齡生活態度，也與捷運局共同討論輕軌議題、與工務局探究高雄厝想像未來住宅。

文化局與社會局共同探討的當前高齡化社會議題中，常被定位為需被關懷、需被照謢的長輩，透過高雄在地的映品形象設計團隊，也能包裝成正面樂觀的活力形象。

過程中，設計團隊多次造訪社會局長青據點與長輩接觸，挖掘長輩們身上超過一甲子的智慧累積，發現長輩從來就不只是被社會關懷協助的角色，他們豐富的人生閱歷、可以帶給社會更多溫暖、啟發。

設計團隊認為，這些爺爺奶奶以開放且雀躍的態度挑戰年輕人的時下流行，隨著音樂充滿活力大跳甩肩舞，更與設計師一起做年輕人的夢，夢想成為飛行員、指揮家、魔法師、導演、衝浪高手等；「老+活 Live It Up」主題展將顛覆民眾對於高齡生活的想像，促進更多隔代對話。

2017高雄設計節主題展共有為市政設計、為產業設計、為地方設計、為生活設計等4大單元，討論的城市設計議題豐富多元，將於今年12月23日至2018年1月7日，於駁二藝術特區B3、B4及B6倉庫舉辦，早鳥票即日起至2017年12月22日開放網路購票，詳情可至駁二官網或高雄設計節官網kdf.pier2.tw查詢。