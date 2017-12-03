診所怨分級醫療未落實 健保署長：將務實修法

為解決分級醫療制度無法落實問題，中華民國診所協會全國聯合會今天召開「健保22年基層的困境與未來」研討會，健保署長李伯璋（前排左4）、立委林靜儀（前排右2）等人都出席。（記者陳建志攝）

2017-12-03 20:31

〔記者陳建志／台中報導〕健保實施22年因分級醫療成效不彰，民眾不論大小病紛紛往大醫院跑，造成基層診所占率持續下降，此外《健保法》43條部份負擔定率制未落實，造成民眾習慣拿著慢性處方箋領藥，形成健保資源浪費，中華民國診所協會全國聯合會今天下午邀集全國各地診所醫師舉辦「健保22年基層的困境與未來」研討會，希望中央重視基層的困境，提出解決方案；健保署長李伯璋表示，會努力落實分級制度，並務實修法訂出民眾可負擔的比率。

中華民國診所協會全國聯合會邀集全國14個縣市診所協會，召開「健保22年基層的困境與未來」研討會，針對健保盲點與基層困境、如何落實分級醫療、健保如何永續經營等議題進行討論，並邀請健保署長李伯璋、全聯會理事長邱泰源、立委林靜儀和各縣市診所協會理事長出席與會。

中華民國診所協會全國聯合會理事陳俊宏表示，健保實施至今民眾滿意度高，但因分級醫療成效不彰，造成民眾往大醫院跑，但診所具有距離近、看診快、價格親民等優勢，應讓基層醫師成為民眾健康守門人，並落實到宅服務，避免醫療資源浪費。

陳俊宏並說，分級制度無法落實和《健保法》43條沒有依法實行有很大關係，因為該法規定，民眾未經轉診到地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔30%、40%及50%費用，但目前卻採定額制，造成民眾連小感冒、小燙傷也往大醫院跑，浪費醫療資源，主張落實定率制度，並廢止慢性病連續處方箋免部份負擔的規定。

健保署長李伯璋全程參與研討會，受訪時表示，分級制度落實非一蹴可幾，但會朝此方向努力，除希望醫學中心未來能將輕症患者下轉，逐年減少門診量，並說未來在醫學中心所做的核磁共振、抽血檢驗等報告，診所只要透過雲端就能看到，希望落實家庭醫師制度，達到「厝邊好醫師，社區好醫院」的目標。

李伯璋並說，健保使用者付費是一個方向，目前健保法第43條，對於未經轉診看病，部分負擔定率為30％到50％，強調時代背景不一樣，若負擔太重民眾無法接受且不易實行，目前已在研擬修法對比率進行調整，並會提出每年每人部分負擔的上限。