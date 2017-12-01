南市洗腎人協進會獲贈iphone背殼電池 2日優惠價義賣

2017-12-01 17:43

〔記者王俊忠／台南報導〕擔任台南市身心障礙權益推動委員會委員的陳啟文，最近接獲製造手機背殼電池廠商的贊助、提供一些適用iphone6、7系列與iphone8（plus）手機的背殼電池，陳啟文將其中100個背殼電池轉送台南市洗腎人協進會，將於明（2）日在市政府前南島路國際身障日活動義賣、挹注拮据的會務經費。

本身有手部肢體障礙、10多年前當選過南市身障創業楷模的陳啟文，對扶助身障弱勢團體一向不遺餘力，之前他曾任火炬身障勵進會理事長，最近回母校南台科技大學擔任電子系系友會長、從事對弱勢學弟的急難救助服務；會務運作相當辛苦的洗腎人協進會也找上他幫忙。

陳啟文表示，最近剛好有在南市安定區專業製造手機背殼電池的廠商宇賢科技公司人員Andres送他一批適用iphone6、7系列與iphone8（plus）手機的背殼電池，希望能轉送身障、弱勢團體做公益，他先分配100個給洗腎人協進會；另100個將送給南台科大電子系友會義賣。

陳啟文代表宇賢科技把100個背殼電池送給南市洗腎人協進會，由協進會幹部王國輝接受。王國輝說，2日上午10點到下午4點，市府社會局在府前南島路舉辦國際身障日活動，洗腎人協進會也擺在第11號攤位義賣這批背殼電池，義賣價遠低於市售價格，相當優惠，這次錯過，機會難再有，歡迎iphone愛用者前往尋寶。