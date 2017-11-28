五都加碼補助私幼收費 教育團體猛轟：變相政策買票

全國教師工會總聯合會、全國教保產業工會、靖娟兒童安全文教基金會及中華民國幼兒教育改革研究會今天聯合召開記者會，砲轟加碼補助完全是政策買票，他們高呼口號「補貼私幼羊入虎口，托育公共化，品質有保障」。（記者林曉雲攝）

2017-11-28 10:45

〔記者林曉雲／台北報導〕除了新北市之外，台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市5都研擬從明年起對私立幼兒園收費加碼補助，最小可向下延伸至2歲，最多每年補助3萬元。全國教師工會總聯合會、全國教保產業工會、靖娟兒童安全文教基金會及中華民國幼兒教育改革研究會今天聯合召開記者會表達反對意見，砲轟加碼補助完全是明年縣市選舉之前的政策買票，他們高呼口號「補貼私幼羊入虎口，托育公共化，品質有保障」

全教總幼委會主委張馨仁拿出6都比較看板說明，新北市是針對弱勢幼兒提供就學補助、增班與增公幼最多的縣市，但其他5都各別針對2、3、4歲讀私幼學童，加碼補助1萬、2.7萬、3萬不等，高雄市已宣布增班計畫全為非營利幼兒園，沒有增設公幼，更完全忽略家長的需求。

全教總理事長張旭政直批，加碼補助私幼是羊入虎口、肥了私幼業者，加速幼教市場化，是本末倒置的政策，完全與擴大幼兒教保公共化計畫背道而馳，特別在2018縣市長選舉之際，提出此學前政策，變相政策買票拉攏家長的意味濃厚，因為此階段的國家幼教政策為幼教公共化，需在4年增加1千班以上公共化幼兒園的設置，而各縣市政府卻要編列大筆預算補助私立幼兒園，實在令人匪夷所思。

靖娟兒童文教基金會執行長林月琴表示，看到各都爭相加碼補助感到很痛心，擺明就是選舉政策買票，但去年地方政府要補助私幼學費的風聲才起，台北市很多私幼托的月收費從1萬8千元漲到2萬5千元，政府補3千元、業者漲7千元，政府無法控制自由市場，就不要談現金補助，否則仍是肥了業者、苦了家長。

全國教保產業工會理事長簡瑞連也表達痛心，她說，這樣的補助就像「糖精」，18年前反對幼兒教育券，現在政府一樣要加碼私幼，補助加碼對幼教實質有害，私幼學費不斷調漲，變相才藝各種費用也將跟著調漲，無助於幼教服務品質，私幼老師工作一樣血汗，工時同樣長達10個小時，薪水一樣只有20多K，私幼老師流失嚴重，而直轄市有資源加碼補助，其他縣市、偏鄉卻淪為二等公民，她呼籲家長作出智慧選擇、拒絕政策買票，只有公共化托育政策才是正道。

台北市教保人員協會理事陳惠菁表示，前總統馬英九推動5歲免學費補助這麼久，但私幼老師的薪資福利待遇仍然非常低，政府不能只是補助，要如何去控管這些補助是真正用在學生身上？