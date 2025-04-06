今天收假！省道公路這10段易壅塞

公路局預估今天（6日）10路段容易壅塞。圖為基金公路示意圖。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/04/06 09:31

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（6日）是清明節連假最後一天，車潮以返回工作地為主，公路局預估10路段容易壅塞，建議用路人出發前查好路況。

公路局預估今天省道易壅塞路段中，銜接國道的快速公路有：北部台64線中和交流道接國3、中部台74線台中環線接國3、南部台86線仁德系統及歸仁交流道；其他主要省道幹道分別是：北部台61線新竹縣鳳鼻至新竹市香山、中部台61線苗栗縣竹南（含玄寶大橋）及台中市中彰大橋路段、東部台9線蘇花路廊；此外，短程旅遊觀光景點路段有台2線關渡至淡水、萬里至大武崙路段等，建議用路人出發前先查詢周邊交通狀況。

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昨（5）日省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台1線枋寮至水底寮路段北向、台2線淡水紅樹林至竹圍路段東向與卯澳漁港路段至福隆路段西向、台9線蘇花路廊北向與南迴公路往屏東方向、台18線嘉義路段西向、台21線九龍口至日月潭遊客中心路段南向、台26線墾丁大街與楓港路段北向、台61線竹南與中彰大橋路段北向、台74線霧峰至大里二路段西向、台86線關廟路段東向及台88線大寮至鳳山路段西向等。

昨天公共運輸方面，西部國道客運共計行駛5529班次，疏運10萬4402人，疏運人數較去年同期增加0.5%；東部國道客運路線共計行駛1576班次，疏運3萬2082人，疏運人數較去年同期增加19.5%。

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