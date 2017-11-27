南市私幼收費公立化 私幼有疑慮：盼平均補助

2017-11-27 19:59

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市明年起推出私立幼兒園收費比照公幼，共編列4億元預算補助2至4歲的幼兒，共6000餘名幼兒受惠。私立幼兒園普遍認為，這原本是好意，但未辦理任何公聽會聽取各界意見，而且恐會擾亂幼教市場的平衡機制，他們今天向議員提出陳情，建議將經費平均撥款給每名2至4歲就讀私幼的幼兒，弱勢則加額補助。

今天幼兒園業者及部分家長今天下午向副議長郭信良、市議員蔡旺詮提出陳情，郭、蔡並邀請教育局與業者當面進行協調，因教育局代表無法代為決定，最後決議週三再邀請教育局長陳修平進行協調。

郭信良表示，教育局要把經費用於補助私幼，但評選機制闕如，屆時恐無法到公平，而且全市只有6000餘名受惠，無法含蓋所有2至4歲的幼兒，希望教育局三思。

市府表示，為減輕家長育兒負擔，除了率全國之先實施幼兒教保券之外，更是規劃自107學年度起補助私立幼兒園公立化。此一政策有4大重點，第一就是收費公立化：家長免負擔學雜費，僅需要支出比照公幼基準之代辦費；第二，經營永續化：公立化的幼兒園需經事前4階段的嚴格徵選，並接受政府監督及查核，還配有退場機制；所增加的收入須用於增聘人員及改善設施及環境；第三，薪資合理化：逐年提升教師薪資至非營利幼兒園之標準；最後，教學優質化：公立化幼兒園透過教保課程輔導方案，提升品質並發展特色。

市府表示，私幼公立化預計分兩階段實施；第一階段：預計明（107）年2月起，先從偏鄉地區私立幼兒園開始試辦。第二階段：將於明年8月實施，並自2月先開始受理申請，進行4階段嚴格徵選。