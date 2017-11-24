遠航將開福州、廈門航線 首航優惠最低3300元

2017-11-24 16:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空今年1月，分配到多條原復興航空中國航線後，將於11月29日起陸續開航福州、廈門航線。遠航表示，為慶祝各航線開航，將推出首航優惠；各航線從首航日起，由台灣出發的前3個航班，有機會於官網購買到限量來回機票超低優惠，未稅最低只要3300元。

遠航福州航線，分別於11月29日開航松山－福州，每週一、三、五飛航一往返航班，上午10點40分從松山起飛、12點15分抵達；回程航班下午1點20分起飛、2點50分抵達。12月14日開航高雄－福州航線，每週一、四各一航班，上午6點55分從高雄起飛、8點55分抵達；回程9點55分起飛、11點45分抵達。

廈門航線則於12月19日開航台中－廈門、高雄－廈門，每週二、五飛航，台中－廈門航線於上午9點35分廈門起飛、11點5分抵達台中；回程中午12點20分從台中起飛，下午1點50分抵達。高雄－廈門航線上午6點55分高雄起飛、8點35分抵達；回程下午2點50起飛、4點15分抵達。

慶祝首航，遠航推出雙重優惠，除各首航航線台灣出發前3個航班，於遠航官網提供3300元限量來回優惠機票外；各首航航線台灣出發前10個航班，每個航班提供15張馬公航線單程免費、15張馬公航線5折機票兌換券，旅客於機場辦理報到時即可參加抽獎，中獎者現場立刻就可以把機票優惠券帶回家。