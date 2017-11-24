北市愛心卡福利擴大 明起可免費搭公車、捷運、貓纜

台北市愛心悠遊卡持有卡，今起可比照敬老卡，享有480元免費搭乘公車、捷運、貓纜及市有場館福利。（記者黃建豪攝）

2017-11-24 12:19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市為了鼓勵43萬名65歲以上長者多外出，發有「敬老卡」，每月可享480元額度，可免費搭乘公車、捷運，甚至貓纜與進入市有公營場館，但持愛心悠遊卡的5萬多名65歲以上身心障礙長者卻未享有同等福利。直到今天，台北市公共運輸處宣布，愛心卡從11月25日起將比照敬老卡擴大使用範圍。

就北市同時提供福利的愛心卡與悠遊卡，65歲以上身心障礙長者只能二擇一申請，讓已申請愛心卡的身障長者不滿差別待遇，頻繁向區公所投訴，台北市政府則在市議員簡舒培質詢下，讓台北市長柯文哲坦然認錯，月初承諾以「最速件處理」。

公運處表示則表示，從11月25日起，65歲以上持愛心悠遊卡市民及55歲以上持愛心悠遊卡的台北市原住民，可持愛心悠遊卡至捷運站服務台、查詢機及12個區公所展期機辦理卡片加註，原每月480元乘車補助即可比照敬老卡擴大至捷運、貓纜使用。

公運處提醒如符合資格但無法完成註記者，需麻煩持卡人至區公所辦理愛心卡歸戶手續及加註作業，屆時即可比照敬老卡擴大使用範圍。