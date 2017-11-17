晚婚！台灣初婚平均年齡 男性32.4歲、女性30歲

2017-11-17 17:43

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處表示，根據內政部資料，2016年男性初婚平均年齡為32.4歲，較2015年增加0.2歲，女性則維持30歲，兩性差距2.4歲；若與10年前相較，男、女性初婚年齡分別增加1.7歲及2.2歲，晚婚趨勢明顯，但因女性初婚平均年齡提高幅度較大，兩性差距縮小0.5歲。

主計總處說明，若按縣市別觀察，2016年初婚平均年齡，以台北市男性33.7歲、女性31.5歲最高；南投縣男性31.1歲、女性28.8歲最低。至於兩性差距，則以花蓮縣2.9歲最大。

若觀察各年齡組狀況，2016年男性初婚年齡以30至34歲居多，女性則為25至29歲，併計25至34歲，男、女性分別占65.1%及69.5%，分別較2015年減少2.2及1.5個百分點；35歲以上則各占27.4%及14.8%，增加1.9及1.1個百分點；若與2006年相較，兩性初婚年齡在30歲以上者明顯增加且有向後遞延趨勢。

主計總處指出，按兩性年齡及教育程度觀察，2016年男、女性30歲以上且為碩博士初婚者各占77.7%及68.6%，大學及專科各占67.1%及51.1%，高中及以下各占57.6%及37.2%，顯見學歷愈高，晚婚情況愈明顯；兩性初婚占比差距，則以高中以下教育程度相差20.4個百分點最大。