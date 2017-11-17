宜蘭中興文創園區試營運 遊客數不如預期

中興文創園區試營運後，遊客數不如預期遭到質疑。（記者林敬倫攝）

2017-11-17 17:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭中興文創園區今年7月試營運，但成效不彰，遊客數不如預期，有民眾說平日根本沒有人參觀，議員薛呈懿認為，文化局應該與更多青創團體合作，為園區注入外部元素，增加活力；五結鄉長簡松樹則指出，園區缺乏吸引人的亮點，文化局因加緊腳步找尋；文化局回應，一直持續與青創團體接洽，希望提升在地連結，園區本身的歷史遺構就是亮點，未來透過社群分享相信知名度能逐步提升。

中興文創園區，原為民國24年創立的「臺灣興業株式會社」，光復後由國民政府接管成立「臺灣紙業股份有限公司」，即為中興紙業公司的前身，中興紙業於民國48年成立，曾為全國規模最大的造紙工廠，以生產新聞紙為主，兼製各項文化用紙及工業用紙，但之後受國際紙價波動及經濟變遷的影響，漸轉盈為虧，於民國90年結束營業，最後在員工集資下，另成立興中紙業公司，承租園區內北側廠房營運迄今。

宜蘭縣政府於民國102年接手中興紙廠舊址，開發面積約25公頃，預定花10年時間，分5階段推動，工程款與購地經費共29.9億元，民國112年完成，今年7月園區開始試營運至今，每日最多的遊客人數約為5500多人，但平日入園人次卻乏善可陳遭到質疑。

議員薛呈懿表示，文化局應該能夠與很多優秀的在地青創團體接觸、合作，但這些團體的展覽都優先到了台北，宜蘭不是沒有展演空間，發生這樣的事很諷刺，文化局應該適當去討論合作的可能性，開放更大的空間給在地青創團體，她提醒，文化局應該盤點縣境內的青創團體，定期接觸，把外部能量拉進園區，不然中興文創園區會做不下去。

五結鄉長簡松樹則認為，園區最大的問題在於缺乏亮點去吸引人，文化局應該加緊腳步去解決這個問題，例如爭取大型觀光活動進駐等，像明年在五結舉辦的歡樂宜蘭年，中興文創園區就是主場地，相信藉此能讓更多人認識園區。

文化局回應，現在大多透過舉辦活動吸引遊客的模式經營中興文創，透過文創市集及互動式工作坊，相信能讓更多民眾願意走進去，部分市集活動也一直與在地青創團體接洽，例如小農市集、咖啡市集等，至於園區本身的歷史遺構，就是一大亮點，現在許多網路社群都有很多人拍照、打卡及分享，相信時日越久園區的知名度絕對能夠逐步提升。