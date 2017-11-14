台大醫院走廊詭異牌坊 警世擺設讓人「心裡發寒」

台大醫院感染管制中心舉辦的「抗生素關注週」活動中，在走廊上弄出這個別具風格的牌坊，吸引不少民眾的目光。（圖擷取自Icu醫生陳志金臉書）

2017-11-14 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕在醫院裡擺放一個充滿宗教色彩、外型像極靈堂的擺設，大概會讓不少人心裡發毛，不過，台大醫院感染管制中心於近期舉辦的「抗生素關注週」活動中，還真在走廊上弄出這個既像廟宇又像靈堂的牌坊，讓不少看到的民眾嚇到，有醫師表示，這樣做是為達到警世的宣傳效果。

醫師陳志金在臉書上PO文表示，這個很嚇人、很像死人、很醜又毫無美感的牌坊，目的就是要引起民眾和醫療人員對抗生素合理使用的重視，減少抗生素的濫用與抗藥性細菌的產生。陳志金指出，合理的抗生素使用，才能把最重要的武器留給「鬼門關前的守門員」（重症醫師），守住健康，會不會死亡？會不會穿過這道門？就看是否能守住這道門。

對於台大醫院感染管制中心這樣的創意巧思，有部分網友稱讚，「有達到宣傳目的」「太有創意了!」、「還真警世！」，但也有網友稱這樣的設計，「容易被轉移焦點，反而模糊了目的」、「小朋友會嚇到吧？」、「以為裡面做布袋戲」。陳志金則強調，感染控制是個嚴肅的議題，台大能夠突破以往，硬梆梆的宣導，以此「嚇人、很醜、好笑」牌坊來吸睛、帶起話題，實在是非常難得。