明天世界糖尿病日 關山提前辦測血糖送平安米

寶華山慈惠堂與關山慈濟醫院在世界糖尿病日前，主動為長輩測血糖，把關長輩們的健康。（記者王秀亭攝）

2017-11-13 11:42

［記者王秀亭／台東報導］明天是「世界糖尿病日」，關山慈濟醫院大廳今天一早就有排隊人潮，不是為了掛號看專科門診，是為參加「你做健康、我送平安」血壓、血糖量測活動，只要完成檢測者，就可獲寶華山慈惠堂贈送的平安米一包。

慈惠堂主委徐建東表示，11月慈惠堂61周年慶，14日又是世界糖尿病日，根據統計，國內糖尿病人口數持續以每年平均2萬5000人的速度增加，與其大肆慶祝，不如舉辦健康檢測活動，為民眾把關健康，遂與關山慈濟醫院合作，呼籲民眾早期發現異常，及時尋求治療或控制方法。

今天一早關山慈濟醫院出現排隊人潮，多數長輩早起運動後，還沒吃早餐，就到關慈等候，關慈加緊腳步幫長輩們量測健康狀況，不讓排隊長輩久候。

關山慈濟醫院表示，糖尿病常年高居10大死因排行榜前5名，而國內高達95%以上的糖尿病患者是第二型糖尿病，主要與肥胖有關、且大多在40歲以上，但近年來有逐漸年輕化的趨勢，而目前健保提供的「成人預防保健服務」中，年滿40歲且未滿65歲者，每3年有一次免費成人健檢，包括檢查血糖，65歲以上者則每年一次免費檢查。若檢測出是屬於中度或高度風險的民眾，醫師會建議每年應進行一次空腹血糖檢測或口服葡萄糖耐量試驗。