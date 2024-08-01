不再淪口號！這校將SDGs目標遊戲化 半年研發桌遊亮相

虎科大生物科技系USR團隊研發近半年桌遊，今首度在廉使國小讓38名師生搶先試玩。（記者李文德攝）

2024/08/01 15:11

〔記者李文德／雲林報導〕聯合國2015年提出2030永續發展目標（SDGs），包含17項「核心目標」藉此引領各單位者，都實現以永續的方式進行生產、消費和使用。為使此目標也能向下扎根，不淪為口號，虎尾科技大學生物科技系USR團隊，經半年研發，推出創新桌遊「永續擇學家」，今在廉使國小首度亮相更讓38位師生搶先試玩，校方也將10套桌遊贈與學校，作為氣候教育課程輔助工具。

虎科大永續發展暨社會責任處長林家驊表示，對於國小生而言直接切入17項目標並不適合太深入，所以團隊以遊戲的方式「直接轉譯」研發桌遊，從基礎教育端讓學生對永續發展更加了解，藉此建立「DNA」，盼SDGs目標不再淪為口號。

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此款桌遊團隊從今年初便絞盡腦汁發想，讓學生們透過遊戲了解目前地球所遇到的環境事件，如火山爆發、土壤退化等議題，再抽出決策卡，讓學生們思考該如何針對該事件，做出最好的判斷，今天在虎尾廉使國小首度公開亮相，38名學生同樂。

學童表示，原來生活上看到的事件都與地球環境息息相關，要如何做出對的決策才能獲得加分，這也考驗著自己是否對環境變遷有所掌握。廉使國小校長林俊傑表示，氣候環境變遷是較抽象的課題，透過桌遊方式帶小朋友認識各項環境再付諸行動，可望讓小朋友建立友善環境的良好習慣。

林家驊說，此次將贈予廉使、安慶國小各10套桌遊，讓學校在教導永續發展課程也能輔以教學，培養更多具備環保意識的綠領人才，也期望未來也有更多學校能夠加入行列，讓學生開心學習。

虎科大生物科技系USR團隊研發近半年桌遊，今首度在廉使國小讓38名師生搶先試玩。（記者李文德攝）

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