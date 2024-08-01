台南和順工業區遇凱米沒淹 廠協會理事長感謝李孟諺

南市和順工業區這次沒淹水，廠商對政府治水表示肯定。圖為和順工業區服務中心。（圖由陳文祥提供）

2024/08/01 15:10

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風這次造成台南市安南區淹水，災情慘重，過去經常淹水的和順工業區這次安然度過大雨考驗，廠商對政府治水紛紛表示肯定，「覺得蠻有感的」。和順工業區廠協會理事長陳文祥今天表示，這要歸功於現任交通部長李孟諺在台南市水利局長任內治水有成，是工業區這次平安無災的最大功臣。

陳文祥表示，這次凱米颱風雨量驚人，造成安南區大淹水，很多地方都淹水了，連他自己家也淹了約40公分深，但唯獨和順工業區僅零星小災情，只有2條道路積水，雨勢變小後，10分鐘就快速退水。

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陳文祥說，和順工業區有500多家廠商，過去大雨幾乎必淹，廠商苦不堪言，每次廠協會都得準備大量砂包供廠商取用擋水。這次工業區內平安無災情，要歸功於當時擔任南市水利局長的李孟諺治水有成。

他表示，和順工業區旁邊就是嘉南大圳，李孟諺從12年前將河堤護欄加高，工業區內新設開安路、永安路等共5條箱涵，6年內串連在一起。河堤護欄外所有排水溝加裝舌閥，擋水防倒灌，設置政安路、永安路水門等，讓工業區6年來都不用準備砂包防備。

工業區的廠商也很有感，紛紛稱讚說「安南區應該是只有和順工業區沒有淹水了」「下大雨時開車出去，只有和順工業區沒淹」「這次的雨勢，工業區的積水真的不嚴重，我是覺得蠻有感的（幸福感）」。

陳文祥說，現在不淹不代表以後不淹，因地球暖化及氣候變化越來越嚴重。和順工業區廠協會感謝賴清德總統、李孟諺部長、前立委陳淑慧、立委陳亭妃及台南市長黃偉哲、市府水利局、經發局、工務局，以及市議員黃麗招、郭清華、李中岑及前議員唐碧娥的協助。和順工業區廠協會 繼續爭取經費來改善，讓區內廠商安心拚經濟、貢獻稅金。

和順工業區這次沒淹水廠商及員工很有感，紛紛稱讚說「安南區應該是只有和順工業區沒有淹水了」。（圖由陳文祥提供）

和順工業區這次沒淹水，廠商在群組中表達很有感。（圖由陳文祥提供）

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