反毒演出獨厚紙風車？ 柯文哲：可公開招標

2017-11-09 17:08

〔記者郭安家／台北報導〕北市府規劃紙風車劇團2016年至2018年，於60多所國中演出「拯救浮士德」反毒計畫，台北市議員汪志冰下午於議會市政總質詢時，質疑台北市長柯文哲日前與紙風車開記者會宣布計畫，教育局即量身打造限制性招標、無須公告，又設定每年96萬元採購金，未達100萬元公開招標標準，形同先射箭再畫靶、黑箱作業。柯文哲回應，此計畫可公開招標。

柯文哲起先數度語塞直說「奇怪」，但未多作說明。教育局長曾燦金則說，會再了解一下，並強調該計畫是好事，用戲劇行使教學。

但汪志冰不滿，指浮士德計畫標金為96萬元，演出24場每場次4萬元，未達100萬元公開招標標準；而根據「採購法」，中央機關未達公告金額10萬元以下採購招標辦法，同時符合同法第22條第1項第14款，邀請或委託具專業素養、或經公告審查優勝之文化、藝術專業人士、機構或表演團體或參與文藝活動，得採限制性招標，市府形同黑箱圖利。

汪志冰說，這是公開招標的問題，現在這麼多劇團苦哈哈，其他劇團難道都不想做公益嗎？如柯文哲希望以活潑方式反毒，只要規格開出來，其他劇團都不能標嗎？為何只有紙風車作得到？並質疑紙風車受到政府青睞，因為選舉期間與柯文哲交好。柯文哲最終回應，「公開招標可以。」