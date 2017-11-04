冬季溫補好滋味 飯店主廚教做麻油麵線

2017-11-04 08:30

〔記者胡琪俐／台北報導〕冬季品嚐麻油搭配老薑的料理，溫補又暖身！福容大飯店主廚鍾易庭擅長粵菜、新台灣料理，此次示範的「麻油麵線」，選用鮮蝦入菜，使得湯頭變得更加鮮甜，而經過老薑爆香的麻油，被Q彈的麵線吸附，吃來香氣四溢。

談到麻油對身體的益處，雅丰唯心中醫診所院長陳峙嘉指出，麻油本身不會燥熱、不具溫補功效，但只要加入薑一起炒就會轉成熱性，具有溫補功能，體質虛寒者都可以食用，如容易手腳冰冷、月經來肚子痛、拉肚子等；而體質燥熱者則不適合，易導致長痘痘、口乾舌燥、嘴巴破等狀況發生。

麻油鮮蝦麵線

食材： 當歸片5g、枸杞5g、麵線120g、老薑片30g、高湯120g、鮮蝦100g

調味料： 麻油15g、米酒50g

※本次示範分量均為2～3人份，食材皆可於傳統市場、大型超市購得。

1. 當歸片、枸杞洗淨，泡水10 分鐘後撈起備用。麵線放入滾水中汆燙，約等待2至3分鐘後撈起，再浸泡於冰水中約30秒。

2. 麵線撈起後，以筷子為中心，同方向捲起來備用。

Tips：若覺得捲麵線較耗時亦可省略，此步驟僅美觀作用。

3. 以小火起一乾鍋，放入麻油、老薑片爆香，轉中火後加入米酒、高湯煮滾，再加入鮮蝦、當歸片、枸杞，攪拌約1至2分鐘、即可關火。

4. 取一容器，放上步驟2捲好的麵線，再擺上步驟3的鮮蝦、淋上高湯，簡單擺盤後即完成。

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