三總引進高階血管攝影儀 澎湖醫療再邁大步

2017-11-02 13:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以往澎湖離島居民若罹患動脈血管疾病，都必須奔波前往台灣本島治療，三軍總醫院澎湖分院新近引進高階血管攝影儀，今日舉行啟用儀式，除邀請首位受惠的陳姓病患到場慶祝新生，同時舉行安寧療護推廣義賣，讓安寧病患獲得更有尊嚴的照護。

澎湖醫療問題昔日常引人詬病，尤其是急重症患者必須後送台灣本島醫療，因此在立委楊曜力爭下，衛生福利部澎湖醫院設置心導管室、化療室，三總澎湖分院則成立安寧病房，並在9月26日斥資1400萬元購買高階血管攝影儀，9月28日就完成陳姓病患首例個案。

今日的啟用儀式，由三總澎湖分院長洪東源主持，縣議員陳慧玲、衛生局副局長樓亞洲、喜來登飯店副總張翔閎等人都到場，活動由神經外科醫師余亦霖鋼琴演奏「落雨聲」揭開序幕，隨後則安排慶生會，請來接受首例手術的陳姓病患夫妻與主治醫師鄭旭智，一同切蛋糕慶祝新生，並由貴賓們剪綵正式啟用。

另外，會場也安排安寧療護推廣義賣，由各界贊助民生用品及各式書籍，在醫院一樓大廳展開義賣，並安排由洪東源及貴賓們敲響愛心鑼後開賣，民眾響應相當熱烈，既能做好事又能撿便宜，所有義賣經費都將挹注在安寧照護相關費用，讓接受安寧照護的病患，能更有尊嚴完成人生最後一哩路。