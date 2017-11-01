龍潭大池上的觀光大橋不見了？

龍潭大池上的龍潭觀光吊橋已被拆除。（記者周敏鴻攝）

2017-11-01 13:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕西元1985年興建的龍潭區龍潭觀光吊橋，近日被拆除，引起居民關注「吊橋怎麼不見了？」桃園市政府觀光行銷局人員說，吊橋因橋體鋼纜嚴重鏽蝕、無法修復，市府派員拆除後，將原地重建為「複合式斜張吊橋」，成為龍潭大池的觀光新亮點。

龍潭大池吊橋因鋼纜鏽蝕、橋墩周邊的混凝土也有酸化現象，2014年被當時籌辦桃園燈會的龍潭鄉公所以安全問題為由封橋，讓居民始終感覺「觀光吊橋是龍潭大池的地標，卻遲遲不能開放，非常可惜」。

近日吊橋被拆除，觀光行銷局人員說，市府將花2年的時間，推動「龍潭大池景觀改造計畫」的第1、2期工程，預計花1億2000萬元，拆除舊吊橋、重建新吊橋，並活化改造現有的管理中心，整建渡船碼頭、水上舞台，並美化東西岸的休憩點與環境景觀。

其中觀光吊橋，將承襲舊吊橋的形式，重建為長132公尺、寬2.4公尺的「複合式斜張吊橋」，觀光行銷局人員說，吊橋將以龍潭的「龍」為元素進行設計，結合「吊橋」、「斜張」兩結構，雖會降低橋面高度，但透過力學設計就可捨去橋下抗風索，反而能減少對船隻航行、龍舟競賽等活動的影響，讓居民非常期待。

居民說，龍潭大池是清朝乾隆年間為了灌溉集水而設，隨著水利建設愈來愈進步，大池功能逐漸轉型為觀光功能，希望觀光吊橋重建後，能成為大池觀光的新亮點，帶來人潮、也帶動地方發展。

龍潭大池上的龍潭觀光吊橋因結構問題封閉多年。（資料照，記者周敏鴻攝）

龍潭大池上的龍潭觀光吊橋因結構問題封閉多年。（資料照，記者周敏鴻攝）