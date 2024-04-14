北市樂儀旗舞觀摩表演高潮迭起 北一女獲首屆「最佳人氣王」

台北市2024年「青春樂儀 旗舞飛漾」樂儀旗隊觀摩表演活動由北一女中榮獲「最佳人氣王」。（記者江采蓁攝）

2024/04/14 17:49

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市一年一度的樂儀旗舞觀摩表演今（14）日於台北和平籃球館圓滿落幕，有14所高中職、1所國中、國小及海軍儀隊共襄盛舉，以「青春樂儀、旗舞飛漾」為主題，今年首度設立「最佳人氣王」獎項，由北一女中獲得。北一女中樂儀旗隊家長後援會長陳啟文表示，為了這場演出，學生們從去年7月開始努力不懈地練習，拿到人氣獎實至名歸。

北一女中樂儀旗隊家長後援會長陳啟文表示，為了這場演出，學生們從去年7月開始暑訓，幾乎沒有暑假，練習時間超過一個月，平時每個週末也要練習，「我們很多的演出不是一、兩天能達成的，都是長期的練習。」學生們利用寒暑假、週末的時間從早到晚練習，包括昨日彩排前還在中正紀念堂練了4個小時。

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陳啟文強調，除了今日的表演，樂儀旗隊接下來也將馬不停蹄地參加各種演出。他提到，深知學生們平時練習的辛苦，台下的他今天看完演出都不禁熱淚盈眶，能拿到人氣獎是實至名歸。

台北市今年樂儀旗舞觀摩表演以「青春樂儀、旗舞飛漾」為主題，開幕式邀請到小禮兵「孫孫」當神秘嘉賓，「孫孫」從2歲半就愛上三軍儀隊，自此努力練習，帥氣自信的模樣象徵樂儀旗文化精神的傳承；接著由民權國小管樂隊展現出色的演奏與啦啦隊表演，海軍儀隊則以國、台、客及原住民四種不同曲風的樂曲呈現；緊接著由莊敬高職、士林高商、師大附中、北一女中、成功高中、中正高中、敦化國中、景美女中、新竹女中、泰北高中、開南中學、內湖高工、中山女高、中壢家商及建國中學等15校接力演出。

值得關注的是，今年首度安排現場及直播觀眾票選「最佳人氣王」，為活動增添緊張刺激的氣氛，經票數統計，今年由北一女中樂儀旗隊獲得「最佳人氣王」的殊榮。

台北市長蔣萬安14日出席樂儀旗舞觀摩表演活動閉幕式，頒獎給參演學校代表並合影。（記者方賓照攝）

台北市一年一度的樂儀旗舞觀摩表演今（14）日於台北和平籃球館圓滿落幕，有14所高中職、1所國中、國小及海軍儀隊共襄盛舉，以「青春樂儀、旗舞飛漾」為主題。（記者方賓照攝）

台北市一年一度的樂儀旗舞觀摩表演今（14）日於台北和平籃球館圓滿落幕，有14所高中職、1所國中、國小及海軍儀隊共襄盛舉，以「青春樂儀、旗舞飛漾」為主題。（記者方賓照攝）

台北市一年一度的樂儀旗舞觀摩表演今（14）日於台北和平籃球館圓滿落幕，有14所高中職、1所國中、國小及海軍儀隊共襄盛舉，以「青春樂儀、旗舞飛漾」為主題。（記者方賓照攝）

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