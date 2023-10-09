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國慶大典台、美、日四校樂儀旗隊以樂會友 賴清德到場致意

國慶演出四校學生樂儀旗隊交流演出，圖為海軍軍官學校鼓號樂隊。（記者王藝菘攝）

國慶演出四校學生樂儀旗隊交流演出，圖為海軍軍官學校鼓號樂隊。（記者王藝菘攝）

2023/10/09 17:58

〔記者丁奕／台北報導〕明（10）日海軍軍官學校、建國中學、日本東京農業大學第二高等學校、美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）四校樂儀旗隊，將於國慶大典演出，今（9）日於台北兩廳院前廣場交流，以樂會友，學生們展現青春活力，吸引大批民眾前來欣賞，副總統賴清德也到場對四校一一致意。

今日四校輪番上場表演，上千名民眾前來搶先一睹風采。受邀前來我國國慶大典表演的日本東京農大二高吹奏樂部又稱「翡翠騎士」，上身的深綠色制服配上牛仔帽，輕快曲風加上七彩繽紛的旗幟於空中揮舞，盡展青春氣息，演出曲目包含動畫組曲、超級瑪利歐兄弟等台灣人耳熟能詳的曲目。

享譽國際的美國UCLA棕熊行進樂隊則身著藍色Polo衫、棒球帽配上卡其褲，演奏Bruin Fanfare／Strike up the Band、California Love等激昂曲目，演奏氣勢磅礡，期間也搭配口號、動作帶動全場氣氛。

我國則由建中樂旗聯隊打頭陣，學子們身穿紅白黑制服展現帥氣一面，演出曲目包含《新世界交響曲》、英國搖滾樂團Coldplay的Fix You、英國作曲家Jacob Collier的Hajanga；海軍軍軍官學校鼓號樂隊也帶來精彩演出，官校生們英姿颯爽，演出曲目包含逸雲、海軍軍官學校校歌、起錨歌、雷神進行曲等軍樂。

賴清德致詞時表示，他代表總統蔡英文對來自美國、日本、本國的團隊表達感謝之意，期待各校在國慶大典展現最精彩的表演，也歡迎到場民眾明天參加國家慶典。賴清德對四校一一勉勵後，未受訪即離開。

演出過後，四校也互相交換禮物，國慶籌備委員會秘書長、內政部次長花敬群也致贈四校感謝狀。花敬群表示，台、美、日三國表演風格不同，但都充滿朝氣，歡迎民眾明日到總統府前或是在電視機前面好好欣賞。

國慶演出四校學生樂儀旗隊交流演出，圖為建國中學樂旗聯隊。（記者王藝菘攝）

國慶演出四校學生樂儀旗隊交流演出，圖為建國中學樂旗聯隊。（記者王藝菘攝）

國慶演出四校學生樂儀旗隊交流演出，圖為美國加州洛杉磯分校棕熊行進學隊。（記者王藝菘攝）

國慶演出四校學生樂儀旗隊交流演出，圖為美國加州洛杉磯分校棕熊行進學隊。（記者王藝菘攝）

國慶演出四校學生樂儀旗隊交流演出，圖為日本東京農業大學第二高等學校吹奏部。（記者王藝菘攝）

國慶演出四校學生樂儀旗隊交流演出，圖為日本東京農業大學第二高等學校吹奏部。（記者王藝菘攝）

副總統賴清德代表總統蔡英文，前往兩廳院廣場感謝參加國慶演出的學生交流團隊。（記者王藝菘攝）

副總統賴清德代表總統蔡英文，前往兩廳院廣場感謝參加國慶演出的學生交流團隊。（記者王藝菘攝）

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