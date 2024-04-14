竹縣遶桐花-遊尞客庄 4路線7梯次4/20起登場

新竹縣政府文化局與3鄉鎮創生青年及社區共同合作，推出「新竹遶桐花-遊尞客庄」2024桐花小旅行，規劃4條路線共7梯次活動，將於4月20日至28日陸續登場。 （記者廖雪茹攝）

2024/04/14 17:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桐花盛開的季節到了！新竹縣政府文化局與3鄉鎮創生青年及社區共同合作，結合在地人文、藝術、觀光及產業，推出「新竹遶桐花-遊尞客庄」2024桐花小旅行，規劃4條路線共7梯次活動，將於4月20日至28日陸續登場，歡迎大家報名參加，一同漫步客庄遊桐花。

文化局長章宗耀表示，今年的桐花小旅行攜手新埔、關西鎮及橫山鄉3鄉鎮社團精心策劃，每個行程都獨具特色。其中，4月27及28日兩個梯次的「新埔文學茶桐花行旅」，由新埔鎮巨埔社區帶領大家探訪造訪客庄文學大師吳濁流的故居，漫步巨埔桐花步道與龍頸步道，參與振慶製茶廠的揉茶DIY等活動，體驗巨埔百年客家製茶文化。

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4月20日是由關西鎮鄉土文化協會與橫山社區發展協會攜手規劃的「關西橫山野步賞桐」，上午漫步關西東光與東山社區的賞桐秘境步道，品嚐社區媽媽以茶葉入菜製作的桐花風味茶餐料理；下午則走入橫山社區秘境里山動物之家，享用融合傳統客庄文化後創新的客家下午茶料理，體會客庄濃濃的人情味。

4月27、28日登場的「來里山動物家-野步橫山療癒桐花之旅」，以「來里山動物家」帶領大家踏上墩子銃古道的時光隧道，從隘防、煤礦、茶、梨的產業變遷，到發現這些生活在此的里山動物如何共容共存，時值4月古道上桐花盛開、滿地雪白，正是最好健走古道的時刻。

4月21、27日舉行的是「關西古蹟巡禮賞桐趣」，由關西鎮鄉土文化協會帶大家走訪街區的古蹟鄭家祠堂、羅氏宗祠，漫步至向天公山之松樹排，向天公山是歷史場域也是文學地景，相傳是關西龍脈；松樹排古道為早年通往龍潭高原的茶路，留有茶園遺跡及老茶樹，沿路將走訪東安古橋、上南片聚落、認識客庄伯公文化、百年書院，中午品嚐桐花仙草創意餐料理，午後體驗客家米食打粄手作，並欣賞在地山歌演唱、農田美景，回程漫步關西老街。

新竹縣桐花小旅行報名網址：https://www.beclass.com/rid=284d7c365fe96a996573，也可至新竹縣政府文化局臉書粉專查詢。

桐花盛開的季節，新竹縣各鄉鎮常可看到漫山遍野的桐花景致！（記者廖雪茹攝）

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