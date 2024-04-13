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油桐花開 彰市福田桐花小旅行開團

彰化市福田賞桐區山間小路，桐花有如白雪的落花飄落滿地。（記者湯世名攝）

彰化市福田賞桐區山間小路，桐花有如白雪的落花飄落滿地。（記者湯世名攝）

2024/04/13 16:08

〔記者湯世名／彰化報導〕油桐花綻放了，由彰化市公所、福田社區發展協會共同舉辦的客家桐花祭，福田桐花小旅行活動，從13日至28日隆重登場，有賞桐步道及生態園區健行活動、桐花小旅行、社區小農市集、DIY活動及街頭藝人表演活動等，市長林世賢邀請大家「一桐」來參加。

有關「福田桐花小旅行」，自15日至19日，以及22日至26日舉辦，旅遊行程包含福田賞桐生態園區、自然生態復育園區、139縣道20K沿途，費用每團1500元（以團體報名為主），每團20至40人，承辦單位彰化市福田社區，報名電話04-7385300。

市長林世賢指出，彰化市福田每年4、5月間盛開的桐花，由於主要分布在山谷中，因此特別艷麗且較不會受破壞，今年精心規劃的小旅行行程，串連福田賞桐生態園區、石牌坑親水步道、石牌四面佛寺、禾家牧場等景點；福田社區發展協會理事長張慶富則強調，今年的花況不錯，目前才開3成，盛開花況可期。

林世賢並強調，除了桐花祭活動的觀光，彰化市今年也預定以扇形車庫和石牌親水步道等景點，與花壇虎山巖金針花區、田尾花卉特定區、芳苑的濕地紅樹林海空步道等著名景點所在的花壇鄉、田尾鄉與芳苑鄉，結為觀光聯盟，共同推動串連式的觀光業。

另外，為服務搭乘大眾運輸的遊客前來賞花，公所安排彰南路接駁車，日期為13、14、20、21、27、28日，每天上午9點、9點半、10點、11點；下午1點、2點、3點於彰化火車站發車，免費搭乘，行經彰南路直達福田社區生態園區。桐花祭活動最後一天28日下午2點半辦理摸彩活動，獎項豐富，請大家一起來福田賞桐。

綻放在彰化市福田里山區的桐花，枝頭如鋪上白雪。（記者湯世名攝）

綻放在彰化市福田里山區的桐花，枝頭如鋪上白雪。（記者湯世名攝）

走入彰化福田桐花賞桐生態園區內的城堡，會有意想不到的收獲。（記者湯世名攝）

走入彰化福田桐花賞桐生態園區內的城堡，會有意想不到的收獲。（記者湯世名攝）

嬌艷無比的油桐花。（記者湯世名攝）

嬌艷無比的油桐花。（記者湯世名攝）

彰化市長林世賢歡迎大家即日起至28日到彰化福田賞桐花兼小旅行。（記者湯世名攝）

彰化市長林世賢歡迎大家即日起至28日到彰化福田賞桐花兼小旅行。（記者湯世名攝）

福田桐花小旅行資訊一覽表。（記者湯世名攝）

福田桐花小旅行資訊一覽表。（記者湯世名攝）

人比花嬌或花比人艷？彰化市長林世賢（左3）的答案是同樣美麗。（記者湯世名攝）

人比花嬌或花比人艷？彰化市長林世賢（左3）的答案是同樣美麗。（記者湯世名攝）

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