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「五月雪」將至！ 彰化油桐花迎高峰 絕美白色浪漫可期

油桐花以其純白色的花瓣和淡雅的香氣聞名，被喻為「五月雪」，是春末至初夏間的自然美景。（圖彰化縣文化局提供）

油桐花以其純白色的花瓣和淡雅的香氣聞名，被喻為「五月雪」，是春末至初夏間的自然美景。（圖彰化縣文化局提供）

2024/04/14 13:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕春天進入4月中旬，彰化八卦山脈的油桐花即將迎來其最壯觀的盛開期。今年的花期比桃竹苗地區提前半個月，預計在下旬將全面盛開，展現為山區帶來如雪一般的白色浪漫。不過，由於今年雨量較少，許多油桐花仍含苞待放，等待合適的條件下綻放，目前只有3到4成的開花率。

油桐花以其純白色的花瓣和淡雅的香氣聞名，被喻為「五月雪」，是春末至初夏間的自然美景。彰化縣政府為此特別安排了為期兩週的桐花祭活動，從4月中旬持續至月底，吸引了大量遊客前來欣賞。

活動期間，多個賞花點如芬園鄉挑水古道、德興社區、一東寮客庄、彰化市福田社區和員林市藤山步道，都成為人們流連忘返的地方。昨天和今天假日更使得人潮洶湧，活動氛圍熱烈。

縣議員楊子賢表示，雖然今年的花朵數量較往年減少，但仍不減遊客對這獨特自然美景的喜愛。他鼓勵已經來過的遊客下週再次前來，以及還未體驗的遊客把握下週的絕佳賞花時機。

彰化市公所指出，福田地區的油桐花主要分布在風景秀麗的山谷中，因為地理位置及環境因素，花朵不僅美觀且狀態良好。隨著天氣逐漸回暖，接下來的1至2週將是觀賞油桐花的最佳時期。

春天進入4月中旬，彰化八卦山脈的油桐花即將迎來其最壯觀的盛開期。（圖縣府提供）

春天進入4月中旬，彰化八卦山脈的油桐花即將迎來其最壯觀的盛開期。（圖縣府提供）

油桐花以其純白色的花瓣和淡雅的香氣聞名，被喻為「五月雪」，賞花期吸引了大量遊客前來欣賞。彰化預估下週將迎來高峰，絕美白色浪漫讓花迷們可期待。（圖彰化縣政府提供）

油桐花以其純白色的花瓣和淡雅的香氣聞名，被喻為「五月雪」，賞花期吸引了大量遊客前來欣賞。彰化預估下週將迎來高峰，絕美白色浪漫讓花迷們可期待。（圖彰化縣政府提供）

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