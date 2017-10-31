飲料界的台灣之光 珍珠奶茶征服世界

珍珠奶茶發展至各國而有不同的風貌。圖為珍珠奶茶業者，針對日本當地的飲食喜好，所設計的特色茶飲。（Pearl Lady提供）

2017-10-31 07:30

〔記者林佳諄／綜合報導〕台灣的美食、小吃眾多，不只在地人喜歡，連外國人都很喜愛。現在，國民飲料珍珠奶茶不只在台發光，更是紅到國外，成了「台灣之光」！

中研院民族所博士後研究員楊豐銘表示，由於飲料市場商機龐大，業者之間往往會互相仿效競爭，在國外我們可以看到來自台灣的連鎖品牌，如春水堂、翰林茶館、日出茶太等業者的努力，他們積極地了解在地的飲食文化，以各自的創意和行銷手法，征服當地人的味蕾。

當然，媒體的報導更是讓珍珠奶茶走向國際的重要因素。楊豐銘提到，今年8月《紐約時報》一篇介紹珍珠奶茶歷史的文章，其標題稱珍珠為「茶中的斑點」，開頭以星巴克為對照，並以異國、古怪等詞彙形容珍珠奶茶，充滿本位主義，引起部分讀者不滿。同時，楊豐銘也提及法國雜誌《觀察者（L’Obs）》曾以有趣、新奇的角度，描述風行巴黎的珍珠奶茶店，並站在消費者立場大膽提出「該怎麼吃」的疑惑。雖然美、法兩國的報導角度不同，卻也因此讓更多人認識台灣的珍珠奶茶。

像是鄰近國家的日本，有珍珠奶茶教父之稱的江野俊銘，不僅大力推廣珍珠奶茶，更設計出不少色彩繽紛的粉圓和飲品；在美國也有業者將珍珠奶茶與當地食材做結合，加入墨西哥飲品Horchata，讓在地人更能接受這項外來的飲料。而珍珠奶茶到了法國，則有店家運用當地人熟悉的食材與珍珠奶茶混搭製作，如Speculoos比利時肉桂、Oreo奧利奧餅乾等；另外，德國還有業者開發以果汁製作的粉圓「爆爆珠」，其獨特的口感深受歐洲年輕人喜愛。

下次出國，不妨到當地來杯珍珠奶茶，感受一下這杯令你熟悉又陌生的飲品吧！