連橫文章被剔除 連勝文幫阿祖火大開罵：莫須有罪名

對於曾祖父連橫的《台灣通史序》被剔除出高中國文推薦選文，連勝文火大痛批政府，去中國化的態度是多麼明顯。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-10-29 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕教育部課審大會今天選出高中國文課綱15篇推薦選文，其中連橫的《台灣通史序》被指內容涉及歧視原住民族而遭剔除，對此，連勝文稱，歧視原住民的罪名是「莫須有」，痛批政府要去中國化就正大光明一點，不要這樣遮遮掩掩。

根據《聯合新聞網》報導，對於曾祖父連橫的《台灣通史序》，被課審大會認為未符合原住民族教育法立法精神，決議換成《鹿港乘桴記》，連勝文不滿表示，《台灣通史》成書時，呈現的是數百年前的台灣狀況，以現今標準去評斷數百年前的情形，「豈不是莫須有的罪名」，痛批政府若要去中國化，就正大光明一點。

連勝文強調，如果連《台灣通史序》都因大中華的史觀被剃除，足以證明蔡英文政府的去中國化的態度是多麼明顯。

課審大會委員之一、學生代表蕭竹均受訪曾提到，《台灣通史序》是以漢民族為主的史觀，對原住民而言，「你的篳路藍縷可能是我的顛沛流離」；連勝文則認為「篳路藍縷，以啟山林」這句話，用來當時來台開墾的先祖，或是形容21世紀西進的台商，都能貼切地描述台灣人奮鬥不懈的精神。

課審大會上次決議文言文比例為35％到45％外，「推薦選文」篇數降為15篇，必須包含不同文類及本土素材，每個時代最多3篇，文言文推薦選文須符合「原住民族教育法」精神，採取多元文化觀點，維護民族尊嚴，並納入原住民各族歷史文化和價值觀。

15篇推薦選文：

先秦：燭之武退秦師，諫逐客書，大同與小康。

漢魏六朝：鴻門宴，出師表，桃花源記。

唐宋：師說，赤壁賦，虬髯客傳。

明清：項脊軒志，晚遊六橋待月記，勞山道士。

台灣題材：勸和論，鹿港乘桴記，畫菊自序。