雲林國際農機展 行動農舍、哈雷級搬運車搶眼

造型令人目眩的農機，被媲美是哈雷級。（記者廖淑玲攝）

2017-10-28 15:15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕行動農舍、哈雷級多用途搬運車、各式專業農機具，今天都在雲林國際農機展開幕大亮相，讓全國民眾與農民省去東奔西跑一次滿足購買需求，舞台全天候安排精彩表演、集點闖關陪伴大家歡度假日。

邁入第12個年頭的雲林國際農機展今天起一連3天，在虎尾高鐵特定區盛大舉辦，來自國內外396家廠商，展出超過1000個攤位，坐穩台灣農機展覽規模第一的寶座，今天開幕就吸引數萬人進場，主辦單位預估單日進場參觀人次破10萬人，3天展期下來可望超過40萬人次。

雲林縣長李進勇表示，經過各單位不斷努力，雲林農機展已達到國際化規模，今年更是歷年之最，促進各領域產業異業結盟，並配合農業新南向政策領軍台灣農機產業走向國際市場，為台灣農機產業提高效能，並推廣台灣優質農特產品，生產台灣藝伎咖啡的嵩岳現場展售，邀請大家品嚐最道地、產自古坑的台灣咖啡。

農糧署副署長蘇茂祥以現場展示新型農機、各式專業農機具，尤其結合智慧農業應用技術，包含畜牧養殖有機廢棄物處理設備、充電式小型農業工具、穀類低溫快速乾燥設備和秋葵脫籽機等，相當有看頭，還有業者開發行動農舍，對農民尤其是一大福音。

雲科大學生啦啦隊表演贏得全場喝采，還有第一次在農機展亮相的行動農舍，內部設施包括廁所、廚房一應俱全，二層樓的設計還可讓農民休息睡覺，雲林縣府農業處長林慧如建議業者如果價錢能夠再「親民」一些，應該會大受歡迎，大小農機被參觀的小朋友當成碰碰車，大人小孩都愛，雲林縣警察局由副局長余臺貴領軍全場坐鎮協助交通秩序維護。

佔地3公頃多的展場讓業者盡情佈置展示，德商馮彥還特別擔任解說，向農民介紹最新的農用五金器具；另有多國廠商展示，還有造型亮眼、色彩鮮豔的農機搬運車，被媲美是哈雷級的，讓人大開眼界，連屏東科技大學師生都專程包遊覽車前來參觀，人潮絡繹不絕。

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