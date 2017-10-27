喊拆遠東戲院 北斗鎮公所：民調支持

彰化縣文化局認為遠東戲院外觀具備50年代台灣建築工藝研究的價值，因此列為縣定古蹟。（記者陳冠備攝）

2017-10-27 21:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮遠東戲院去年被彰化縣政府文化局列為縣定古蹟，不過，北斗鎮公所及鎮代表會都反對，公所近日公布「廉政民意問卷調查」結果，顯示有4成5民眾反對列為古蹟；公所民政課也發出「反對遠東戲院為古蹟連署書」，有近1萬5000名鎮民連署反對。對此，文化局長陳文彬說，尊重調查意見，不過，文化資產是受專家們嚴格的審議決定，不會輕易更改。

遠東戲院成立1956年，佔地約400坪，是2層樓建築，由北斗鎮公所出地，結合數十名股東一同出資興建。但隨著戲院的沒落，已停止營業20年，目前建物內外破損不堪，不少地方居民希望能翻新，整建成有停車位的商場，帶動地方繁榮，但彰化縣文化局認為，遠東戲院是南彰化地區僅存的戲院，內部留有放映機與電影相關文物，外觀具備50年代台灣建築工藝研究的價值，在去年7月列為縣定古蹟。

北斗鎮公所為此提起行政訴訟，請求撤銷指定，但敗訴，上訴到最高行政法院後，發回台中高等行政法院更審。今年8月間，法官還下鄉實地會勘，建議公所進行民意調查。

公所問卷調查：7成6民眾贊成蓋幼兒園

民政課說，8月期間委託里民辦公室進行「反對遠東戲院為古蹟連署書」調查，有近1萬5000名鎮民連署反對；政風室主任劉昌元說，10月配合公所施政滿意度調查，進行「遠東戲院列為古蹟」與「建立幼兒園」問卷調查，在350份有效問卷中，有4成5民眾反對列古蹟，3成4贊成，2成沒意見，另外有7成6民眾贊成蓋幼兒園。

反對遠東戲院列為古蹟的顏姓民眾說，遠東戲院興建後，有大半時間呈現荒廢狀態，當地人已怨聲連連，根本沒有特殊感情，縣府指定古蹟，卻沒考量地方民情。北斗鎮長楊麗香說，希望這項結果可供法官裁判時參考，也希望縣府尊重民意，朝有利地方發展。

文化局長：不一定蓋商場就會促進繁榮

文化局長陳文彬則說，文化古蹟是人類共同資產，遠東戲院依據有形文化資產審議委員提議古蹟獲准，就已受文資法保護，不會輕易受民意或利益左右而更改。

陳文彬也表示，為達到古蹟活化目的，未來進行遠東戲院歷史研究後，會舉行公聽會規劃使用設計。不一定蓋商場就會促進繁榮，若是能突顯在地風味，才會更有經濟力。