主打「文化旅遊」 泰國推「曼谷散步地圖」

2017-10-27 21:36

〔記者吳柏緯／台北報導〕泰國曼谷一直是國人赴東南亞旅遊的選擇之一。為了讓赴曼谷的遊客可以更深入體驗當地文化，泰國觀光局推出「曼谷城市散步路線」，設計了6條不同的路線，帶領旅客走入曼谷當地的市場、住宅區與文化場所，透過不同的旅遊方式讓旅客認識真正的泰國文化。

台灣推動新南向政策，更多台灣民眾認識泰國文化，而台泰雙邊旅遊情況越來越熱絡。今年的台北國際旅展，泰國觀光局不但設立專屬攤位，且邀請國內8家旅行業者進駐，行銷泰國旅遊與觀光行程，規模是歷年最大。

泰國觀光局台北辦事處處長邱杰表示，這次邀請了8家國內旅行社參與，各家的旅遊行程都不盡相同，因此不管是畢業旅行、家庭旅遊，或是不同年齡層的旅客，都可以找到適合自己的行程。

除了熱門的景點或是消費行程，泰國觀光局今年也將「文化旅行」視為重點推廣項目。邱杰表示，今年也已在曼谷規畫了6條不同的城市散步路線，希望能讓旅客漫步在曼谷，並走入當地的市集、文化場所等地方，真正認識當地的文化，而非只是走馬看花。而且這些路線都是主打1天內就可以走完，對於旅客的負擔不致於太大，卻能更貼近當地的文化、生活。

邱杰進一步指出，除了曼谷、芭達雅等熱門城市或景點的觀光外，也希望透過今年的旅展推廣其他的城市與旅遊景點。他表示，例如清萊、羅勇，等地有不少具有文化特色的景點，值得去看一看。