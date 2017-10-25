「全國國土計劃」草案 環團批將惡化南部空污

2017-10-25 18:25

〔記者蔡文居／台南報導〕攸關台灣永續發展的「全國國土計劃」草案，內政部今天下午在台南市舉辦南部公聽會，這是2016年初國土計畫法公告後，內政部依法需訂定「全國國土計劃」。環團今天召開記者會，批評「全國國土計劃」草案不及格，一旦實施，將加速南部沙漠化及惡化南部空污，要求重新擬定。

包括台灣水資源保育聯盟、台南環盟、台灣要健康婆婆媽媽團協會、南部反空污大聯盟、高雄健康空氣行動聯盟、反國道7號自救會、林園反公害護家園協會、台南市教師會、台南社大、反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會、高雄鳥會等團體聲明反對農地、水源區、水及海岸大開發。

環團發表聲明指出，反對水源區開發，南部面臨日益少雨沙漠化危機，反對「全國國土計劃」草案中的水源區不當開發規劃，否則南部水庫將可能提早淤積死亡，導致南部沙漠化。強力反對水庫集水區山坡地坡度30％以下可開發。

反對南部繼續發展石化鋼鐵燃煤，南部空污嚴重，癌症發生率高，南部不應繼續發展石化、鋼鐵業，林園、臨海工業區的健康風險評估結果已超過標準，要求停止石化鋼鐵產業擴張。

要求全國國土計畫應進行政策環評，先做總量健康風險評估及流行病學調查；先訂總量健康風險評估後，再訂總量與實際管制污染量。

反對農地違法工廠合法化、農地容許殯葬設施及優良農地開發。

反對在濕地、海洋保護區，進行不當能源開發，應要有嚴謹規畫。埤塘濕地、綠地農地種電，將使動植物無以庇護、棲息，嚴重影響生物多樣性的豐富。反對南部開拓國道7號及南鐵地下化計畫，要求應先調查地下水。