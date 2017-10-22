台中市800將士拚戰全運會 自由車4金1銀表現亮眼

今年全運會自由車項目，中市首日即勇奪4金1銀，表現亮眼。（台中市運動局提供）

2017-10-22 17:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕106年全國運動會在宜蘭縣盛大展開，台中市代表隊隊職員人數高達846人，共參與33項競賽，目前已奪得7金、8銀、10銅，暫居全國第5名。其中，自由車項目勇奪4金1銀，表現亮眼。

台中市府指出，本屆全國運動會開幕典禮表演以「看見台灣、看見宜蘭」為主軸，串連4大蘭陽特色主題故事。台中市政府運動局長王慶堂率領台中代表隊前進全運會，為台中選手加油，希望他們勇奪佳績。

運動局表示，本屆全運會台中代表隊隊職員人數高達846人，選手包含今年台北世大運7名得獎好手，包含韻律體操選手楊千玫、陳沛安及王心伶、田徑健將陳傑、武術選手陳宥崴、跆拳道健兒陳建銓與舉重女將羅楹湲等，皆有望再創個人佳績。

台中市共參與33項競賽，目前進帳7金、8銀、10銅戰績，共25面獎牌，排名全國第5名。昨日自由車項目更騎出4金、1銀的亮眼成績單，由蕭美玉在女子全能賽封后，另由蕭世鑫、陳建良、楊武興、徐暄評等人則在男子團隊追逐賽取得金牌，再由康世峰、楊勝凱在男子爭先賽完成金包銀佳績，而女子團隊競速賽則是蕭美玉、王慈均聯手衝回第4金。