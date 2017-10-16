內埔昌黎祠韓愈文化祭 21日登場

2017昌黎祠韓愈文化祭，將於21、22日在昌黎祠前廣場登場。（記者邱芷柔攝）

2017-10-16 16:14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東內埔鄉有全台唯一主祀韓愈的昌黎祠，每到考季就會看見許多學子來祈願，2001年由地方人士發起的韓愈祭活動迄今年年舉辦，今年「昌黎祠韓愈文化祭」將在10月21至22日在屏東內埔昌黎祠前廣場展開。

屏東縣長潘孟安與內埔鄉長利八魁、縣府客務處長陳麗萍等人今天共同為活動揭開序幕，現場除了有藍衫樂舞團以客家歌舞藝文演出，宣告一年一度的韓愈祭即將登場，版印金榜符老師黃子鐶，今年也特別設計了「步步高升、金榜提名」韓愈金榜符，為韓愈祭印上祝福。

潘孟安表示，內埔地區有著全台唯一主祀韓愈的廟宇昌黎祠，與客家人晴耕雨讀的精神很吻合，每到考季就能看見大批學子到廟裡祈願，演變成地方的特色，十多年來結合在地豐富的歷史人文、特色產業及觀光景點的韓愈祭，能帶著民眾感受在地客庄魅力，特別歡迎大家來到內埔，體驗內埔客家年度盛事。

今年韓愈祭系列活動，除了延續傳統感念韓文公的恩澤「六佾舞」、「三獻禮」、「請絭暨換絭」、「版印韓愈金榜符」祈福儀式，另有「文公粄製作體驗」、「客家打嘴鼓競賽」、「全國圍棋競賽」、「雅石藝術展」等，今年還特別規劃了「水資源環保議題互動遊戲」。

內埔鄉公所也表示，今年踩街活動邀請到海軍陸戰隊樂儀隊、中正預校校友鼓號樂隊及屏東女中樂儀隊表演，並有屏東在地客家美食「昌黎市集」，「昌黎藝文之夜」則邀請了超級紅人榜林喬安獻唱，從早到晚都有精彩活動，詳細資訊可上內埔鄉公所網站查詢，歡迎民眾一起來體驗不一樣的文化旅行。