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    台灣大持續發送超額頻譜未改 NCC第三度開罰300萬

    國家通訊傳播委員會（NCC）今天下午舉辦例行記者會。（記者蔡思培攝）

    國家通訊傳播委員會（NCC）今天下午舉辦例行記者會。（記者蔡思培攝）

    2024/08/14 15:27

    〔記者蔡思培／台北報導〕台灣大哥大與台灣之星去年底合併，但台灣大哥大卻遲未繳回超額頻譜，並繼續發射訊號。國家通訊傳播委員會（NCC）先前已對台灣大哥大處以30萬元怠金及600萬元罰鍰。NCC主秘黃文哲今表示，台灣大哥大仍未改善，已再課30萬元怠金，並三度開罰300萬罰鍰。目前NCC針對台灣大已累積裁罰960萬元。

    台灣大哥大網路設置計畫明定今年6月30日起900MHz頻段將僅使用5MHzx2，NCC也多次要求台灣大須符合其網路設置計畫辦理，但NCC發現台灣大仍未改正網路設定，NCC今年7月22日、8月2日已依「電信管理法」第75條第3項第3款開罰台灣大300萬元罰鍰，並供知該正。

    黃文哲表示，在NCC上次開罰台灣大後，有透過電波監測站監測與實地量測等方式，查測台灣大哥大基地台使用頻段，台灣大雖有改善，但部分基地台使用頻率仍不符合網路設置計畫。NCC今召開委員會，4名委員決議第三次開罰台灣大300萬元，並限期自裁處書送達的隔日起3日內改正，若台灣大屆期未改正，得按次處罰或廢止審驗合格證明。

    台灣大過去就因不服要繳回超標頻譜，向NCC提起行政訴訟。黃文哲表示，目前行政訴訟仍在進行中，法院希望兩邊和解，彼此內部尚在評估中。但黃文哲強調，和解與NCC要求台灣大遵守網路設置計畫布建網路是兩件事，前者討論的是合併案附款雙方是否有退讓餘地，後者則是台灣大應該依計畫布置網路，兩者不該混為一談。

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