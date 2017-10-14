港都料理王校園組初賽 3選手26日再對決

2017-10-14 18:09

〔記者張忠義／高雄報導〕將在「高雄國際食品展」登場的「港都料理王競賽」，今天提前在大魯閣水驛廣場舉辦校園組初賽，並以「佐茶天菜」為比賽主題。

今天有5校8組選手參賽，晉級前3位選手分別是中山高工曾子熙、三民家商邵琮崴及三信家商洪瑞欣，3位晉級選手將在26日高雄展覽進行決賽，角逐港都料理王冠軍。

在港都料理王決賽之後，將接著舉辦「冠軍牛肉麵」示範賽，邀請到國內知名主廚現場烹飪台灣國民美食，美食競賽接力登場，也歡迎民眾前往觀賽同樂。

由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行及高雄市政府海洋局協辦的南臺灣食品界年度盛會─「高雄國際食品展」10月26日起在高雄展覽館登場。

高雄國際食品展打出國際知名度，今年共吸引14個國參展，各帶來特色美食如日本的大福與煎餃、韓國的人氣海苔零嘴、印尼的可可製品、奧地利的南瓜籽油以及比利時啤酒等，本土和異國美食齊聚展場，民眾可大飽口福。

港都料理王今年邁入第11屆，已是南台灣料理業界的指標性賽事，今年順應國人盛行的飲茶文化，校園組以「佐茶天菜」為主題，鼓勵學生發揮實力，呈現具港都特色、可搭配珍珠茶飲的菜餚，再配合美食大使以走秀方式行銷菜餚，考驗廚藝更考驗創意。