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    天壇府城歷史健行名額增至3000人 完賽獎牌首亮相

    第2屆天壇府城歷史健行完賽紀念獎牌亮相（正面）。（記者王姝琇攝）

    第2屆天壇府城歷史健行完賽紀念獎牌亮相（正面）。（記者王姝琇攝）

    2024/08/11 18:32

    〔記者王姝琇／台南報導〕台灣首廟天壇將於11月3日舉辦第2屆府城歷史健行活動，名額從2500人增加至3000人，路線規劃行經20個古蹟，整體從活動視覺到各項紀念品設計都呼應臺南400主體風格，其中完賽紀念獎牌今天也首度亮相，即日起開放報名。

    天壇府城歷史健行去年參加人數爆表，今年名額增至3000人，將走訪20個國定及市定古蹟，由天壇出發行經北極殿、南區氣象中心、台南合同廳舍、台灣文學館、南美一館、農田水利署嘉南管理處、孔廟、愛國婦人會館、武德殿、葉石濤文學紀念館、土地銀行、林百貨、鄭成功祖廟、祀典武廟、祀典大天后宮、赤嵌樓、大觀音亭、台南公會堂、鷲嶺食肆，總長約4.2公里。

    天壇董事長徐國潤表示，此次活動主題設計響應臺南400，其中最受矚目的就是完賽祈福獎牌。正面以府城古蹟圖騰組合而成，背面則是天壇的「一」字匾搭配臺南400主視覺圖樣。他說，台南擁有豐富文化底蘊，天壇舉辦健行活動，不僅能讓大家走出健康，更能了解歷史文化及宗教信仰民俗，活動準備超過200項豐富的摸彩好禮，邀大家一起來參加。

    第2屆天壇府城歷史健行完賽紀念獎牌亮相（背面）。（記者王姝琇攝）

    第2屆天壇府城歷史健行完賽紀念獎牌亮相（背面）。（記者王姝琇攝）

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