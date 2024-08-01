民眾撞到十八尖山停車場佈告欄屋簷斜角濺血 議員籲竹市府改善

新竹市十八尖山自來水公司旁的停車場內佈告欄竟成額頭殺手，有健行民眾未留意便直接撞上太低的屋簷斜角，且當場濺血縫了3針，市議員曾資程籲市府改善或移除此佈告欄。（曾資程提供）

2024/08/01 12:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有民眾到十八尖山健行運動時，將車停在自來水公司旁停車場，結果經過佈告欄時，疑因高度太低，直接撞上佈告欄屋簷斜角，當場濺血且送醫縫了3針，市議員曾資程接獲陳情，也認為佈告欄的高度確實較低，呼籲市府城銷處進行改善及調整，以免再有民眾因此受傷。

對此，城銷處表示，該佈告欄不是在人行道上，一般民眾較少會直接經過或撞上，但發生此憾事，市府已派人了解，也會討論如何加強警示及改善，對佈告欄的邊角加強防撞條或明顯的警示條，除提醒民眾，也能避免憾事發生。

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曾資程說，有市民向他反映提到 7月30日中午過後，把車子停在自來水公司旁邊的停車場，從旁邊的涼亭要走出停車場，結果佈告欄涼亭的屋簷斜角太矮，結果直接撞到斜尖腳，當場頭破血流，送醫縫了3針，這樣的佈告欄涼亭根本是額頭殺手，完全未考慮一般大人的身高，難不成佈告欄涼亭只供小朋友看嗎？如此潛在的公共危險，市府應趕緊改善，否則恐再有人受傷。

曾資程說，這個佈告欄涼亭的屋簷約150至155公分，且橫跨在人行道上，因紐澤西護欄缺口行人動線，稍不小心就會撞到屋簷受傷。除佈告欄的設置地點不適當，高度也易使人受傷，他已建議城銷處移除或遷移到適當地點，否則恐再有人受傷。

城銷處表示，經了解，該處是佈告欄並非人行通道，但因有突出物，確實不妥，會進行討論及改善，同時也會慰問受傷市民。

新竹市十八尖山自來水公司旁的停車場內佈告欄竟成額頭殺手，有健行民眾未留意便直接撞上太低的屋簷斜角，且當場濺血縫了3針，市議員曾資程籲市府改善或移除此佈告欄。（取自曾資程臉書留言照片）

新竹市十八尖山自來水公司旁的停車場內佈告欄竟成額頭殺手，有健行民眾未留意便直接撞上太低的屋簷斜角，且當場濺血縫了3針，市議員曾資程籲市府改善或移除此佈告欄。（曾資程提供）

新竹市十八尖山自來水公司旁的停車場內佈告欄竟成額頭殺手，有健行民眾未留意便直接撞上太低的屋簷斜角，且當場濺血縫了3針，市議員曾資程籲市府改善或移除此佈告欄。（曾資程提供）

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