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大湖尊梨X樟之細路聯名宣傳 以健行認識大湖、購買支持產業

苗栗縣長鍾東錦（前排左五）偕同與會的農業部官員與地方各界人士行銷大湖尊梨與樟之細路。（記者張勳騰攝）

苗栗縣長鍾東錦（前排左五）偕同與會的農業部官員與地方各界人士行銷大湖尊梨與樟之細路。（記者張勳騰攝）

2024/08/04 17:08

〔記者張勳騰／苗栗報導〕每年7、8月是苗栗縣大湖鄉高接梨盛產季節，大湖鄉公所今年的尊梨節活動結合客委會正全面推廣的樟之細路，舉辦「大湖尊梨x樟之細路」聯名宣傳活動，200多位民眾今（4）日由專業導覽人員帶領一起走入老官路步道，探索原始的山林小徑，在揮汗後品嘗優質的大湖尊梨，用健行認識大湖、用購買支持產業。

大湖鄉公所今天在石門客棧休閒農場舉辦「大湖尊梨X樟之細路」聯名宣傳活動，公所今年結合樟之細路老官路生態健行，今天由專業導覽人員帶領來自全省各地的200多位民眾走入老官路步道，了解老官路的歷史背景和文化故事，返回石門客棧後，會場準備清涼消暑的甘露梨讓民眾品嘗，大家直呼好吃，也帶動熱絡的買氣。

縣長鍾東錦表示，已指示各鄉鎮市盤點步道優化環境，爭取農村水保署補助優化環境，迎接日漸增加的遊客慢遊苗栗，與行銷新鮮水果和農特產品相得益彰。

大湖鄉長黃惠琴指出，每年7、8月是「大梨」的重要產季，主要以新興梨、甘露梨為大宗，甜度、口感、品質俱佳，尤以「尊梨」為品牌行銷全國，廣受消費者青睞；如今客委會推動的「樟之細路」更貫穿全鄉，提供民眾健行好去處。公所將於11日上午9點起在台3線140.5公里處舉辦大湖尊梨展售會協助果農行銷。

參與樟之細路大湖鄉老官路步道健行的民眾，品嘗大湖鄉的優質高接梨。（記者張勳騰攝）

參與樟之細路大湖鄉老官路步道健行的民眾，品嘗大湖鄉的優質高接梨。（記者張勳騰攝）

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