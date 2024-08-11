台南做工行善團修繕完成第266戶弱勢屋 獨居老人喜入住

南市勞工局「做工行善團」今日前往學甲區、官田區進行修繕，為學甲區謝姓獨居老人破舊老房完成整建，是行善團完成的第266戶弱勢屋。（南市勞工局提供）

2024/08/11 18:25

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局「做工行善團」今日前往學甲區、官田區進行修繕，為學甲區謝姓獨居老人破舊老房完成整建，是行善團完成的第266戶弱勢屋，志工也贈送電器、涼被、二手家具，讓獨居老人歡喜入住。

學甲區81歲謝老先生獨居在破舊老房，每月僅領取中低收入老人生活津貼約8千多元，僅能維持基本生活，房屋年久失修，屋頂破洞，天花板大片木材剝落頹壞，居住環境不佳，做工行善團會勘後進行修繕，並從二手家具倉庫運送衣櫥及床組等家具，今日順利完工。

請繼續往下閱讀...

勞工局長王鑫基與志工掛上漆有「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」木牌，大台南總工會致贈晴天坊手工刺繡涼被入厝禮，志願協會志工曹至清及陳雪惠賢夫妻捐贈電風扇、吹風機等家電。

王鑫基表示，本週假日家庭志工共有八對夫妻檔，油漆工會為吳宏興及劉秀英，薛志強及李美瑩，鍾得道及羅月秀，木工工會為田政仕及黃麗娜，志願服務協會為梁志男及林佳香，曹至清及陳雪惠，楊伯池及陳秀琴，李俊平及陳美華；手足檔則有油漆工會李美芬及李美瑩。

南市勞工局「做工行善團」今日前往學甲區、官田區進行修繕，為學甲區謝姓獨居老人破舊老房完成整建，是行善團完成的第266戶弱勢屋。（南市勞工局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法