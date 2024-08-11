為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南做工行善團修繕完成第266戶弱勢屋 獨居老人喜入住

    南市勞工局「做工行善團」今日前往學甲區、官田區進行修繕，為學甲區謝姓獨居老人破舊老房完成整建，是行善團完成的第266戶弱勢屋。（南市勞工局提供）

    南市勞工局「做工行善團」今日前往學甲區、官田區進行修繕，為學甲區謝姓獨居老人破舊老房完成整建，是行善團完成的第266戶弱勢屋。（南市勞工局提供）

    2024/08/11 18:25

    〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局「做工行善團」今日前往學甲區、官田區進行修繕，為學甲區謝姓獨居老人破舊老房完成整建，是行善團完成的第266戶弱勢屋，志工也贈送電器、涼被、二手家具，讓獨居老人歡喜入住。

    學甲區81歲謝老先生獨居在破舊老房，每月僅領取中低收入老人生活津貼約8千多元，僅能維持基本生活，房屋年久失修，屋頂破洞，天花板大片木材剝落頹壞，居住環境不佳，做工行善團會勘後進行修繕，並從二手家具倉庫運送衣櫥及床組等家具，今日順利完工。

    勞工局長王鑫基與志工掛上漆有「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」木牌，大台南總工會致贈晴天坊手工刺繡涼被入厝禮，志願協會志工曹至清及陳雪惠賢夫妻捐贈電風扇、吹風機等家電。

    王鑫基表示，本週假日家庭志工共有八對夫妻檔，油漆工會為吳宏興及劉秀英，薛志強及李美瑩，鍾得道及羅月秀，木工工會為田政仕及黃麗娜，志願服務協會為梁志男及林佳香，曹至清及陳雪惠，楊伯池及陳秀琴，李俊平及陳美華；手足檔則有油漆工會李美芬及李美瑩。

    南市勞工局「做工行善團」今日前往學甲區、官田區進行修繕，為學甲區謝姓獨居老人破舊老房完成整建，是行善團完成的第266戶弱勢屋。（南市勞工局提供）

    南市勞工局「做工行善團」今日前往學甲區、官田區進行修繕，為學甲區謝姓獨居老人破舊老房完成整建，是行善團完成的第266戶弱勢屋。（南市勞工局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播